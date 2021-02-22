Urkan, ilk nakil ameliyatının başarıyla sonuçlandığını ve 60 yaşındaki hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu vurguladı.

Böbrek nakli gerçekleştirilen ve taburcu olma safhasına gelen 60 yaşındaki Mustafa Şahinkaya da çok iyi bir ameliyat geçirdiğine işaret ederek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Allah'a şükür çok iyiyim ve ikinci bir şans doğdu, 3 yıldır diyalize giriyordum. Nakil için yazılmıştım buraya. Şansıma ilk nakil bana çıktı. Burada herkes çok iyi ve bana yardımcı oldu." diye konuştu.

Hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise Muğla'ya çok önemli bir hizmetin daha kazandırıldığını söyledi.

Merkezin faaliyetlerine başlamasıyla hastaların il dışına sevklerinin önüne geçileceğini vurgulayan Gökcan, "Hastanemizde sağlık alanında en modern yöntemlerin kullanılıyor olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Muğla'da ilk defa kurulan merkezimiz tüm bölgeye hitap edecektir." dedi.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Erdegez ise Türkiye genelinde 22 binin üzerinde böbrek nakli bekleyen hasta bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de, 2 bin 200'ün üzerinde karaciğer nakli, 1200 civarında kalp nakli bekleyen hasta bulunduğuna vurgu yapan Erdegez, şunları söyledi:

"Karaciğer, akciğer, pankreas, ince bağırsak gibi toplamda 30 bine yakın organ bekleyen hastamız var. Ülkemizde 77 böbrek nakli merkezi, 44 karaciğer nakli merkezi, 14 kalp nakli merkezi, 4 pankreas nakli merkezi, 4 akciğer nakli merkezi ve iki de ince bağırsak nakli merkezimiz var. Muğla bu güzel merkezi açarak batı kıyısında tüm illerde organ nakli merkezi oluşmuş oluyor. Edirne'den başlayarak Denizli'ye kadar olan bölümde Muğla arayı tamamlamış oluyor. Muğla Türkiye'nin en zengin ilçelerine sahip olan bir il. Ben çok başarılı sonuçlar alınarak kısa sürede önemli bir merkez haline geleceğini düşünüyorum."

Erdegez, vatandaşların organ nakli konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini dile getirdi.

Programa, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de katıldı.