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    , hacizle aldığı ’in şapkasını satılığa çıkardı

    İşadamı , hacizle aldığı 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum 'e ait fötr şapkayı satışa çıkardı. Şapkada “En iyi dileklerimle sevgi ve saygıyla. S. Demirel” yazısı bulunuyor.

    Şapkayı gaptırdı
    Antalya'da işadamı , 2013'te 50 bin liralık alacağı için iflas eden havayolu şirketi sahibinin deposuna hacze gitti. Depodaki eşyaların değerlerini tespit edip listelerken bir kutuda, ' şapka' yazısını fark etti. Korkmaz, kutuyu açtığında 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in kendiyle özdeşleşen ve sürekli yanında taşıdığı fötr şapkalardan biriyle karşılaştı.



    Korkmaz, şapkayı da haczetti. Korkmaz, 8 yıldır gözü gibi baktığı şapkayı değerini veren olursa satmayı düşündüğünü açıkladı.
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    Haberler Yaşam Kamil Korkmaz, hacizle aldığı Süleyman Demirel’in şapkasını satılığa çıkardı