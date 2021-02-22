Antalya'da işadamı Kamil Korkmaz, 2013'te 50 bin liralık alacağı için iflas eden havayolu şirketi sahibinin deposuna hacze gitti. Depodaki eşyaların değerlerini tespit edip listelerken bir kutuda, 'Süleyman Demirel şapka' yazısını fark etti. Korkmaz, kutuyu açtığında 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in kendiyle özdeşleşen ve sürekli yanında taşıdığı fötr şapkalardan biriyle karşılaştı.
Korkmaz, şapkayı da haczetti. Korkmaz, 8 yıldır gözü gibi baktığı şapkayı değerini veren olursa satmayı düşündüğünü açıkladı.
Korkmaz, şapkayı da haczetti. Korkmaz, 8 yıldır gözü gibi baktığı şapkayı değerini veren olursa satmayı düşündüğünü açıkladı.