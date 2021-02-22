Akrabalar birbirlerini ziyaret etti, 14 kişinin testi pozitif çıktı! Yedi ev karantinaya alındı...

Yurdum insanı, Coronavirüs tedbirlerine aldırmadı. Sakarya Geyve'de ise birbirlerini ziyaret eden akrabalardan 14'ü COVİD-19'a yakaladı. Yedi evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı. Sağlık ekipleri ve polis, evin etrafında bkuş uçurtmadı. Muhtar Erkan Çakmak, "Şu an için genel durum olarak iyiler. Ekiplerimiz gerekli tedbirleri aldı. Virüs, birbirlerini ziyaret ettikleri için bulaşmış olabilir" açıklaması yaptı.
DAĞLARI AŞITIK
Sağlık çalışanları, aşılama çalışmalarına hız verdi. Konya'nın Orta Toros Dağları'ndaki Taşkent ilçesine giden Aile Hekimi Dr. Mahmut Ovacık ve ekibi kar kış dinlemedi. Evinde aşı olan ve yalnız yaşayan Hüseyin Demir'in (89) aşılamasını gerçekleştirdi. Demir, Devletim beni aşı yapacak, ben niye olmayacağım. Allah razı olsun. Devletimiz var olsun" dedi.
TERTEMİZ CEZA
Mersin'de nakliyeci Ferit Aslan kasım ayında dezenfektan ile ellerini temizledikten sonra polis kontrolüne takıldı. 0,26 promil alkollü çıktı! Ehliyetine 6 ay el konuldu, bin 1128 lira para cezası yazıldı. Bunun üzerine hastanede kan testi yaptırdı. Sıfır promil alkollü çıkıtı. Hukuk mücadelesi başlattı.