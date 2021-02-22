Akrabalar birbirlerini ziyaret etti, 14 kişinin testi pozitif çıktı! Yedi ev karantinaya alındı...





DAĞLARI AŞITIK

Sağlık çalışanları, aşılama çalışmalarına hız verdi. Konya'nın Orta Toros Dağları'ndaki Taşkent ilçesine giden Aile Hekimi Dr. Mahmut Ovacık ve ekibi kar kış dinlemedi. Evinde aşı olan ve yalnız yaşayan Hüseyin Demir'in (89) aşılamasını gerçekleştirdi. Demir, Devletim beni aşı yapacak, ben niye olmayacağım. Allah razı olsun. Devletimiz var olsun" dedi.