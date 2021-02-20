Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.02.2021 09:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2021 09:54
    ABONE OL

    Telef olan ineği yiyen ayı geri kalanını toprağa gömdü

    ’da bir çiftçinin ölen ineği yaban hayvanlarına verildi. Bir ayının ineği yedikten sonra kalan kısmını toprağa gömmesi foto kapanla görüntülendi.

    İHA
    O anlar kamerada! İneği yiyen ayı neler yaptı?

    Bursa'da bir çiftçinin ölen ineği Uludağ'da yaban hayvanlarına verildi.

    Çiftçi, telef olan ineğini çöpe atmak yerine Milli Parklar Müdürlüğü'ne arayarak yaban hayvanlarına verilmesini istedi.

    AYININ GÖMME ANLARI FOTOKAPANA YANSIDI
    Ekipler ineği alarak Uludağ'da bir noktaya bıraktı ve foto kapan kurdu. Kuşlar ineğin bir kısmını yedikten sonra gelen ayı ineği yedi. Kalan kısmını ise toprağa gömdü. Diğer hayvanlardan korumak ve daha sonra tekrar yemek için ineği gömdüğü düşünülen ayının toprak atma anları da foto kapana yansıdı.

    TELEF OLAN HAYVANLAR YABAN HAYVANLARINA VERİLEBİLİYOR
    Millî Parklar Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek herhangi bir hayvan telefinde çiftçilerin hayvanları gömmek yerine doğadaki yaban hayvanlarına verebileceklerini hatırlattı. Aynı şekilde tarlada, bahçede kalan, çürümeye terk edilen sebze ve meyveler de yaban hayvanlarına verilebiliyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Telef olan ineği yiyen ayı geri kalanını toprağa gömdü