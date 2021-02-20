Telef olan ineği yiyen ayı geri kalanını toprağa gömdü

AYININ GÖMME ANLARI FOTOKAPANA YANSIDI

Ekipler ineği alarak Uludağ'da bir noktaya bıraktı ve foto kapan kurdu. Kuşlar ineğin bir kısmını yedikten sonra gelen ayı ineği yedi. Kalan kısmını ise toprağa gömdü. Diğer hayvanlardan korumak ve daha sonra tekrar yemek için ineği gömdüğü düşünülen ayının toprak atma anları da foto kapana yansıdı.