CİMER'E ŞİKÂYET ETTİ

Neye uğradığını şaşıran Nagehan Essembion, ailesiyle birlikte emlak ofisi çalışanlarına tepki göstererek dükkândan ayrıldı. CİMER'e şikâyette bulunan genç kadın, şunları söyledi: "Eşim Afrika kökenli olduğu için evlendiğimizden beri insanlar bize garip bakıyor. Ancak ilk defa ırkçılık boyutunda bir olayla karşı karşıya kaldım. Oturduğumuz evden bir süredir taşınmak istiyorduk. İnternetten yaptığım araştırmalarda Kristal Şehir'de daire beğendik. Hem kendimiz için hem de annem ve kardeşim için iki daire kiralayacaktık. Daire başı 1850 lira kira bize uygun geldi. Daireyi görmek için sitenin girişindeki emlak ofisine gittik. Ben içeriye girdim. Daire ile ilgili konuşurken eşim ve çocuklarım da arkamdan girdi. Emlak ofisi çalışanları eşimi görünce daireyi kiralamaktan vazgeçti. 'Site yönetimi siyahilere kiralık daire vermiyor. Böyle bir karar almışlar' dedi. Bu nedenle kiralama yapamayacaklarını söylediler. Eşim bu kelimeyi duyunca çok üzüldü ve çocukları alıp dışarı çıktı. İnsanların ırkçılık yapması bizi çok üzdü. Siyahi ne demek? O sitelerde Araplar, İranlılar, Suriyeliler yaşıyor. Göçmen nüfusunun çoğunlukta olduğu bir site. Ancak siyahilerin oturması yasakmış. İlk defa böyle bir açık ırkçılıkla karşı karşıya kaldık. Başımdan geçenleri sosyal medya hesabımdan paylaştım. İstanbul'da benim gibi eşi Afrika kökenli olan çok kadın var. Hepsi tepki gösterdi. Ne yazık ki böyle olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Savcılar ve hâkimler bu kişiler hakkında ceza vermelidir."