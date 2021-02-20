Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    şirketi Azon için dünyanın en özel binasını yaptırıyor

    Dünyanın en zengin adamı , şirketi Azon için dünyanın en özel binasını yaptırıyor. 2.5 milyar dolara mal olan binada, çalışanların rahatı için her şey düşünüldü. Yetkililer, “Dünyanın en güvenlikli binası” yorumunu yaptı.

    Bezos'un karargahı

    E-ticaret ve teknoloji devi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 191 milyar dolarla yeniden dünyanın en zengin adamı oldu. İşte o Bezos, Virginia'da Amazon'un yeni merkezini inşaa ettiriyor.

    "Bezos'un yeni karargahı" olarak gösterilen bu doğa ile uyumlu binası 2 milyon 800 bin metrekare olacak. Kozalaktan esinlenen bina tamamen çevreye duyarlı olacak. 2 milyar 500 milyon dolara mal olacak projenin içinde dinlenme ve uyku alanları, havuzlar, sinema salonları ücretsiz olacak. ABD'nin en önemli mimarlık ofisi NBBJ tarafından tasarlanan bina, "yüzyılın binası" olarak da gösteriliyor.

    Beyaz Saray kadar korunaklı olan binaya giriş göz taraması ve parmak izi ile olacak. NBBJ yetkilileri, "Planlarımız özel bir bina yapmaktı. Jeff Bezos bizden, çalışanların yaratıcılığın öne çıkacağı bir bina istedi. Biz de tasarladık" dedi.

        BİNANIN ÖZELLİKLERİ:
        ELEKTRiĞiNiN yüzde 43'ünü kendi üretiyor.
        HER kapı parmak izi ile açılıyor.
        TEMiZ enerji kullanılıyor.


        RADYASYONU en aza indiren sistem var.
        100 yataklı hastane.
        9 sinema salonu.


        11 oyun parkı.


            6 havuz.

            ESKİ EŞİNE 36 MiLYAR DOLAR NAFAKA ÖDEDi
            BEZOS, boşandığı eşi MacKenzie'e 36 milyar dolar verdi.
            BUGÜNE kadar verilen en yüksek nafaka olarak tarihe geçti.
            İŞADAMININ eski eşi dünyanın en zengin 2. kadını oldu.
            MACKENZIE Scott, aldığı nafakadan 6 milyar dolarını yardım kuruluşlarına bağışladı.
            GENÇ kadının 2020 Aralık itibariyle net serveti 60 Milyar dolar.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Yaşam Jeff Bezos şirketi Amazon için dünyanın en özel binasını yaptırıyor