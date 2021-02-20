"Bezos'un yeni karargahı" olarak gösterilen bu doğa ile uyumlu binası 2 milyon 800 bin metrekare olacak. Kozalaktan esinlenen bina tamamen çevreye duyarlı olacak. 2 milyar 500 milyon dolara mal olacak projenin içinde dinlenme ve uyku alanları, havuzlar, sinema salonları ücretsiz olacak. ABD'nin en önemli mimarlık ofisi NBBJ tarafından tasarlanan bina, "yüzyılın binası" olarak da gösteriliyor.