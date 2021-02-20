E-ticaret ve teknoloji devi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 191 milyar dolarla yeniden dünyanın en zengin adamı oldu. İşte o Bezos, Virginia'da Amazon'un yeni merkezini inşaa ettiriyor.
"Bezos'un yeni karargahı" olarak gösterilen bu doğa ile uyumlu binası 2 milyon 800 bin metrekare olacak. Kozalaktan esinlenen bina tamamen çevreye duyarlı olacak. 2 milyar 500 milyon dolara mal olacak projenin içinde dinlenme ve uyku alanları, havuzlar, sinema salonları ücretsiz olacak. ABD'nin en önemli mimarlık ofisi NBBJ tarafından tasarlanan bina, "yüzyılın binası" olarak da gösteriliyor.
Beyaz Saray kadar korunaklı olan binaya giriş göz taraması ve parmak izi ile olacak. NBBJ yetkilileri, "Planlarımız özel bir bina yapmaktı. Jeff Bezos bizden, çalışanların yaratıcılığın öne çıkacağı bir bina istedi. Biz de tasarladık" dedi.