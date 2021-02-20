EN MUTLU FİNLANDİYA

Birleşmiş Milletler'in hazırladığı Dünya Mutluluk Raporu'na göre Finlandiya en mutlu ülkesi oldu. Danimarka ikinci sırada yer alırken İsveç üçüncü sırada yer buldu. Türkiye listede 93. Sırada yer buldu. Pandemi ile kısıtlı görüşmeler, sokağa çıkma yasakları ve bazı iş kollarının kapanması insanların mutluluk oranlarında düşüşe neden oldu.