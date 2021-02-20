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    1 euro’luk kalede hanedan savaşı (Yaşam haberleri)

    'da üyeleri Hanover Prensi Ernst August ve oğlu Braunschweig- Lüneberg Dükü Ernst August, yüzünden birbirine girdi. Oğlunun kaleyi 1 euro’ya hükümete satma kararı üzerine Prens August dava açtı. August, oğlunun arkasından iş çevirerek mülklerin kontrolünü ele geçirdiğini öne sürdü. 19. yüzyıldan bu yana el değmeyen kalenin restore edilmesi için gereken bütçenin yaklaşık 27 milyon euro (227 milyon TL) olduğu açıklandı.

    Hanedan savaşı

    Almanya'da Welf Hanedanı üyeleri Hanover Prensi Ernst August ve oğlu Braunschweig- Lüneberg Dükü Ernst August, Marienburg Kalesi yüzünden birbirine girdi. Oğlunun kaleyi 1 euro'ya hükümete satma kararı üzerine Prens August dava açtı. August, oğlunun arkasından iş çevirerek mülklerin kontrolünü ele geçirdiğini öne sürdü. 19. yüzyıldan bu yana el değmeyen kalenin restore edilmesi için gereken bütçenin yaklaşık 27 milyon euro (227 milyon TL) olduğu açıklandı.

    EN MUTLU FİNLANDİYA
    Birleşmiş Milletler'in hazırladığı Dünya Mutluluk Raporu'na göre Finlandiya en mutlu ülkesi oldu. Danimarka ikinci sırada yer alırken İsveç üçüncü sırada yer buldu. Türkiye listede 93. Sırada yer buldu. Pandemi ile kısıtlı görüşmeler, sokağa çıkma yasakları ve bazı iş kollarının kapanması insanların mutluluk oranlarında düşüşe neden oldu.

    SARAÇ HOCA VEFAT ETTİ
    Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede dün akşam vefat etti. Başkan Erdoğan, "Çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

        TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
        Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Ukraynalı cinayet zanlısının ülkesine iadesi için teşekkür etti. Avakov, sosyal medyadan "İyi dostum ve meslektaşım Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cinayet zanlısının Ukrayna'ya iade edilmesindeki yardımı için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        SALDIRININ MALİ İZLERİ
        Rusya Federal Mali İzleme Servisi Direktörü Yuriy Çihançin, Türk yetkililerle yürüttükleri çalışma neticesinde, İstanbul'da 2017'de 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina eğlence merkezindeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini bulduklarını söyledi. Detayların da Türk yetkililerle paylaşacağı açıklandı.
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        Haberler Yaşam 1 euro’luk kalede hanedan savaşı (Yaşam haberleri)