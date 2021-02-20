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    Doğal güzelliğiyle dikkat çeken yine dondu…Donmuş gölde at keyfi yaptılar

    `nin `nden sonra ikinci büyük gölü olan - sınırları içindeki `nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle dondu. Bazı ziyaretçiler göl üzerinde atlı kızaklarla gezinti yaparken bazıları da araçlarıyla buzun üstüne çıkıp drift yaptı. tan, gölün üzerindeki buzların bir süre önce sıcak hava nedeniyle erimeye başladığını ancak son dönemdeki kar yağışı ve soğuk hava yüzünden yeniden donduğunu belirterek, "Şu an buz üstünde atlı kızak keyfi yapıyoruz. Bu çok eşsiz duygu" dedi.

    Atla gel!

    Doğu Anadolu Bölgesi`nin `nden sonra ikinci büyük gölü olan - sınırları içindeki `nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle dondu. Bazı ziyaretçiler göl üzerinde atlı kızaklarla gezinti yaparken bazıları da araçlarıyla buzun üstüne çıkıp drift yaptı. tan, gölün üzerindeki buzların bir süre önce sıcak hava nedeniyle erimeye başladığını ancak son dönemdeki kar yağışı ve soğuk hava yüzünden yeniden donduğunu belirterek, "Şu an buz üstünde atlı kızak keyfi yapıyoruz. Bu çok eşsiz duygu" dedi.

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    Haberler Yaşam Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Çıldır Gölü yine dondu…Donmuş gölde at keyfi yaptılar