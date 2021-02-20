Doğu Anadolu Bölgesi`nin Van Gölü`nden sonra ikinci büyük gölü olan Ardahan-Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü`nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle dondu. Bazı ziyaretçiler göl üzerinde atlı kızaklarla gezinti yaparken bazıları da araçlarıyla buzun üstüne çıkıp drift yaptı. Burak Taştan, gölün üzerindeki buzların bir süre önce sıcak hava nedeniyle erimeye başladığını ancak son dönemdeki kar yağışı ve soğuk hava yüzünden yeniden donduğunu belirterek, "Şu an buz üstünde atlı kızak keyfi yapıyoruz. Bu çok eşsiz duygu" dedi.