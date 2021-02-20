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    • 20.02.2021 08:01
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    • 20.02.2021 08:01
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    56 yıl sonra şehit babasının mezarını buldu!

    Son dakika haberine göre; Iğdır’da 1965’te şehit olup kimsesizler mezarlığına defnedilen Duran Öztürk’ün mezarına bir mermercinin sahip çıkmıştı. Şehidin ’ta yaşayan oğlu , "O şehit benim babam. Mezarının yerini bulamamıştık. Babamın mezarına gidip dua edeceğim" dedi.

    56 yıl sonra büyük kavuşma

    lı Onbaşı Duran Öztürk, 1965'te Iğdır'da askerliğini yaparken, fırtına nedeniyle yemekhanedeki borunun başına düşmesi sonucu şehit oldu. Cenazesi memleketine gönderilemeyen Öztürk, kimsesizler mezarlığına defnedildi. Öztürk'ü defnedenlerden biri, her yıl mezarı ziyarete gitti. Kaybolmaya yüz tutan mezarın, meçhul ziyaretçinin anlatımı ve askeri kaynakların da doğrulamasıyla, yıllar sonra şehit mezarı olduğu ortaya çıktı.



    MEZARI YAPTIRIP TÜRK BAYRAĞI DİKTİ
    5 yıl önce durumu öğrenen mermer atölyesi sahibi Gökhan İpek, mezarı yaptırıp, başucunu da bir Türk bayrağı dikerek, her hafta ziyaret etti. İpek'in vefasını SABAH "Sahipsiz şehit mezarına mermerci sahip çıktı" başlığıyla Türkiye'ye duyurdu.



    Halit Öztürk

    56 YIL SONRA ŞEHİT BABASININ MEZARINI BULDU
    Haberi okuyan, Öztürk'ün Tokat'ta yaşayan oğlu (57), mezara sahip çıkan İpek'e ulaşarak teşekkür etti. Henüz bir yaşındayken kaybettiği babasının mezarını 56 yıl sonra bulan Öztürk "Ailem, o dönemdeki maddi imkansızlıklar nedeniyle babamın cenazesini Tokat'a getirememiş. Babamın mezarının Iğdır'da olduğunu biliyordum ama yerini öğrenememiştik. SABAH'ın haberini okuyunca çok duygulandım. Babamın mezarına gidip dua edeceğim" dedi.


    İpek ise, "Şehidin oğlu beni arayıp 'Babamın mezarını yapmışsın, masrafını göndereyim' dedi. Ben de 'Baban hepimizin şehidi' cevabını verdim" dedi.

    Tokat Valiliği Öztürk ailesini şehidin mezarına götüreceklerini açıkladı.

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    Haberler Yaşam 56 yıl sonra şehit babasının mezarını buldu!