Son dakika: Hadis alimi Mehmet Emin Saraç hayatını kaybetti

Türkiye'nin önde gelen ilim adamlarından, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası, Hadis Âlimi Mehmet Emin Saraç Hoca vefat etti. Bir süre önce koronavirüse yakalanan Emin Saraç, uzun yıllardır talebe yetiştiriyordu.
Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir." denildi.
"ARTIK ÜLKEMİZDE KUR'AN-I KERİM OKUYAN BİR CUMHURBAŞKANI VAR" DEMİŞTİ...
Hadis Alimi Mehmet Emin Saraç, "Çocukluğumda bizim Kur'an okumamız yasaktı. Babam da dedem de bu yüzden hapse girmişti. O imtihanlardan geçtik. Şimdi ise Allah bizi aydınlığa çıkardı. Artık ülkemizde Kur'an-ı Kerim okuyan bir Cumhurbaşkanı var" demişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun" açıklamasında bulundu.
"MERHUM HOCAMIZIN MEKANI CENNET OLSUN"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mehmet Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı. Altun mesajında, "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn. Fani alemden ebedi aleme irtihal eden kıymetli ilim insanı M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Merhum hocamızın mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.