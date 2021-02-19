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    dünyanın en ürkütücü seri katillerinden... Cinayetlerden biri Türk mü ?

    Dünyanın en ürkütücü seri katillerinden Bellfield’ın yıllar sonra 100’lerce kurbanından birinin Türk olabileceği ortaya çıktı. medyası, ile temasa geçileceğini yazdı.

    İstanbul'da infaz yaptı

    İngiliz Levi Bellfield… Tarihin en fazla cinayet işleyen seri katili.

    150 civarında olduğu sanılan cinayetlerin 900'ü aşkın olduğu ortaya çıktı.

    1996 yılındaki bir cinayetle de Türkiye bağlantısı gündeme geldi.

        2008 yılında ömür boyu hapse mahkum olan caninin eşi Johanna Collings'in şu sözleri, polisi harekete geçirdi:

        1996 yılında Türkiye'ye 15 günlüğüne tatile gittik.

        Birkaç kentte kaldık. Yaklaşık beş gün sonra beni otel odasına kilitledi ve dışarı çıktı.

            Panik içinde geri döndü ve ertesi gün eve uçtuk.

            Ne yaptığını hep merak etmişimdir. Geldiğinde bir şey yaptığını hissettim."

            Johanna Collings'in bu sözlerinden sonra İngiliz yetkililerin Türkiye ile temasa geçeceği ve 1996 yılında Levi Bellfield'in İstanbul'da bulunduğu günlerde işlenen cinayetlerin araştırılacağı belirtildi.
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            Haberler Yaşam Levi Bellfield dünyanın en ürkütücü seri katillerinden... Cinayetlerden biri Türk mü ?