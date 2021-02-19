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    İngiliz kadın jokey yüz yılın jokeyi olarak lanse edildi (Yaşam haberleri)

    İngiliz kadın jokey , yüz yılın jokeyi olarak lanse edildi… Aralık ayında Hong Kong'da zafere ulaşan Hollie Doyle, bu organizasyonda yarış kazanan ilk kadın oldu. Başarılı jokey Windsor yarışlarında bindiği 7 atın 5'iyle kazanarak da tarihi bir başarıya imza attı. 2020'de 3 Lester ödülü kazanması da onun eşsiz olduğunun bir kanıtı. 24 yaşındaki jokey, "Hayallerim bitmedi" dedi.

    Yüzyılın jokeyi

    İngiliz kadın jokey Hollie Doyle, yüz yılın jokeyi olarak lanse edildi… Aralık ayında Hong Kong'da zafere ulaşan Hollie Doyle, bu organizasyonda yarış kazanan ilk kadın oldu. Başarılı jokey Windsor yarışlarında bindiği 7 atın 5'iyle kazanarak da tarihi bir başarıya imza attı. 2020'de 3 Lester ödülü kazanması da onun eşsiz olduğunun bir kanıtı. 24 yaşındaki jokey, "Hayallerim bitmedi" dedi.

    NAZAR DEĞMESİN
    Fransız turizm operatörü Club Med, farklı ülkelerinden sevdiklerimize hatıra olarak aldığımız hediyelik eşyalarla ip uçları verdi. Kanada'nın ana hediyelik ürünü de yaprağını ülkenin bayrağında gördüğümüz akçaağaç şurubu. Jamaika, "dünyanın en iyisi" Blue Mountain ilk sırada. Belçika ve Fransa'da çikolata alınırken, Litvanya'da mücevher talep görüyor. Türkiye'de ise nazar boncuğu zirvede.

    YÜREĞİMİZ PARÇALANDI
    Eskişehir'de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk son yolculuğuna uğurlandı. İmam Tahsin Peker, "Cinayetler karşısında yüreğimiz parçalandı" dedi.

        KEDİLER İÇİN KİMLİK KARTI
        Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Birliği (TVHB) arasında kedi ve köpeklere kimlik kartı anlaşması imzalandı. Bu çalışma sosyal medyada büyük destek gördü.

        ÖZEL TİM GÖREVDE
        Bolu, Trabzon, Rize ve Ordu'nun yaylalarındaki yabani hayvanlar için seferberlik başlatıldı. Kurulan özel timler yüksek rakımlı bölgelere ulaşarak yiyecek bıraktı.

        KRAL KAPIŞMA
        ABD'de ünlü TV sunucusu Larry King'in (87) geçen ay ölmesinin ardından 2019'da boşandığı oyuncu Shawn Southwick ile en büyük çocuğu Larry King Jr. arasında miras kavgası çıktı. 144 milyon dolarlık nakit 11 malikane ve 13 daire için birbirine giren Southwick ve Larry King Jr., karşılıklı 11 dava açtı.

            AYASOFYA'DA KANDİL COŞKUSU
            İstanbul'da Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi. Diyanet İşleri zBaşkanı Ali Erbaş, programa katılarak dua etti.

            TRUMP'TAN KORKTULAR
            ABD'de bazı kadın generallerin terfi işlemlerinin, Donald Trump tarafından engellenme ihtimali yüzünden ertelendiği ortaya çıktı. Pentagon yetkililerinin ilk kez böyle bir adım attığına dikkat çekildi.

            21 MİLYON KİŞİ KARANLIKTA
            ABD'nin Teksas eyaletinde dondurucu soğukların yol açtığı elektrik kesintisi sonrası 21 milyon kişi elektriksiz kaldı. Bu yüzden çok sayıda kişi evlerinde ısınmakta büyük zorluk yaşıyor. Teksas'taki durumun küresel bir petrol krizine dönüşmesinden endişe ediliyor.

                13.2 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 13 milyon 229 bin lira devretti. 5 bilenler 16 bin 661'er lira, 4 bilenler 472'şer bin lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

                DOĞRU SIRAYA!
                Bursa'da                 safkan yetiştirilen kangal ve akbaş köpekler, sürü sahipleri ve hayvanseverlerden büyük ilgi görüyor. Yılda 150 ila 180 yavrunun dünyaya geldiği Karacabey'deki işletmede, aylar öncesinden sıraya giriliyor. Hayvan besleme teknikeri Seydi Karaoğlan, "Dişi için en erken 8 ay, erkek için ise 15 ay gibi sıra bekliyor. Yavrular 3.540, gençler ise 4.956 liradan satılıyor. 270 kişi sırada" dedi.

                DONUT KRALI
                Almanya                 Aachen'da yaşayan Türk gurbetçi Enes Şeker (26), başarı öyküsüyle imrendirdi. Şeker, küçük bir dükkanda donut yani Amerikan çöreği üretti. Donuta 120 çeşit kazandırdı. Kısa sürede 7 Avrupa ülkesinde 135 şubeye ulaştı. Azmi ve çalışkanlığıyla donut imparatorluğuna uzandı. Büyük bir başarıya imza attı.
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                Haberler Yaşam İngiliz kadın jokey Hollie Doyle yüz yılın jokeyi olarak lanse edildi (Yaşam haberleri)