İngiliz kadın jokey Hollie Doyle, yüz yılın jokeyi olarak lanse edildi… Aralık ayında Hong Kong'da zafere ulaşan Hollie Doyle, bu organizasyonda yarış kazanan ilk kadın oldu. Başarılı jokey Windsor yarışlarında bindiği 7 atın 5'iyle kazanarak da tarihi bir başarıya imza attı. 2020'de 3 Lester ödülü kazanması da onun eşsiz olduğunun bir kanıtı. 24 yaşındaki jokey, "Hayallerim bitmedi" dedi.