İngiliz kadın jokey Hollie Doyle, yüz yılın jokeyi olarak lanse edildi… Aralık ayında Hong Kong'da zafere ulaşan Hollie Doyle, bu organizasyonda yarış kazanan ilk kadın oldu. Başarılı jokey Windsor yarışlarında bindiği 7 atın 5'iyle kazanarak da tarihi bir başarıya imza attı. 2020'de 3 Lester ödülü kazanması da onun eşsiz olduğunun bir kanıtı. 24 yaşındaki jokey, "Hayallerim bitmedi" dedi.
NAZAR DEĞMESİN
Fransız turizm operatörü Club Med, farklı ülkelerinden sevdiklerimize hatıra olarak aldığımız hediyelik eşyalarla ip uçları verdi. Kanada'nın ana hediyelik ürünü de yaprağını ülkenin bayrağında gördüğümüz akçaağaç şurubu. Jamaika, "dünyanın en iyisi" Blue Mountain ilk sırada. Belçika ve Fransa'da çikolata alınırken, Litvanya'da mücevher talep görüyor. Türkiye'de ise nazar boncuğu zirvede.
YÜREĞİMİZ PARÇALANDI
Eskişehir'de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk son yolculuğuna uğurlandı. İmam Tahsin Peker, "Cinayetler karşısında yüreğimiz parçalandı" dedi.