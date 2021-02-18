Botoks sonrası hayatını kaybeden 'Kübra Boyraz' davasında sanıkların ifadeleri şoke etti!

"İNŞALLAH COVİD'DEN ÖLMÜŞTÜR"

Sanık Bülent Bostancı ise diğer sanıklar Erdal ve Öner'in yanında şoför olarak çalıştığını söyleyerek "İş yeri şubeleşme olmadığı için benim üzerime tutuldu. Olay günü Kübra Hanım işlem için biraz geç geldi. Öner şaka yollu 'sonra gel' dedi. Kübra Hanım tamam, dedi ancak Erdal Bey 'ne bir daha gidip geleceksin ben yapayım' dedi. Ben bir ara aşağı indim. Yukarı çıktığımda kapıyı bana Öner açtı ve tam o anda Kübra Hanım'dan 'ah' sesi geldi. Bunun üzerine içeriye girdik. İçeride Kübra Hanım 'canım çok acıdı ara verebilir miyiz?' dedi. Kübra Hanım fenalaşınca biz kendisine tuzlu su ve ayran yaptık. Öner ileride devlet hastanesi olduğunu Kübra Hanım'ı devlet hastanesine götürebileceğimizi söyledi, ancak o kabul etmedi. Ailesi duyarsa kendisine kızacağını söyledi. Ben, Kadriye Hanım, Ömer, Öner ve Erdal, Kübra Hanım'ı evine götürdük. Sonrasında toparlanarak İzmir'e gittik. Ertesi gün yeniden İstanbul'a geldik ve Beylikdüzü Emniyetinin bizi aradığını öğrendik. İfade vermek için karakola gittiğimizde Erdal, Öner'e 'sen doktorsun başına bir iş gelmez yırtarsın' dedi. Arabada giderken Erdal hüngür hüngür ağlıyordu. Öner ona 'inşallah senin yaptığın işlemden değil de Covid veya başka bir hastalıktan ölmüştür' dedi. Erdal da 'ben iğneyi soktum girmedi çektim bir defa daha iteleyince bağırdı' dedi. Güzellik merkezinin ruhsatı yoktu. İş yerinde uygulamaları Öner yapıyordu ancak olay günü rahatsız olduğu için işlem yapmadı. Erdal işlemi gerekirse kendisinin yapacağını söyledi. Suçsuzum beratımı isterim" dedi.



"SADECE KREM SATIŞI İÇİN İŞ YERİNİ AÇTIK DEMEMİZİ İSTEDİ"

Savunması sorulan sanık Ömer Elmalı ise "Erdal'ın yaptığı iş enjeksiyon ya da uygulama değildi. Kübra Boyraz'a da işlemleri yapan Öner'di. Kübra fenalaşınca hastaneye gitmeyi kendisi istemedi. Biz İstanbul'a giderken Öner bize maktule krem satışı yaptığımızı ve iş yerinin sadece krem satışı için açıldığını söylemimizi anlattı. Ben Kübra'nın ölmesi konusunda herhangi bir işlem yapmadım" şeklinde konuştu.



TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.