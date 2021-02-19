Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Uzunçayır Mahallesi Uzunçayır metrobüs durağı çıkışı Kadıköy istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre, Kenan Kılıç'ın kullandığı 42 BC 100 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce takla attı ardından metrobüs yoluna girdi.
Kaza sırasında içerisindeki yolcularla ilerleyen metrobüsün şoförü, takla atarak kendisine doğru gelen otomobili fark edince metrobüsü otomobile çarpmadan durdurdu. Kazayı gören metrobüsteki yolcular, bir yandan otomobilde sıkışan sürücünün yardımına koştu diğer yandan da ters dönen otomobili düzeltti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi araç içinde yaptı. Daha sonra araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Kenan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.