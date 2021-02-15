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    • 16.02.2021 05:59
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    Son dakika: Faciayı yaşadılar! Kar yağışı nedeniyle - karayolunda 15 araç birbirine girdi

    Son dakika haberi... Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle - karayolunda facianın eşiğinden dönüldü. 15 araçlı zincirleme trafik kazası nedeniyle yol 4 saat kapalı kaldı. Çalışmaların ardından araç trafiğine açıldı.

    İHA
    Son dakika: Faciayı yaşadılar! Kar yağışı nedeniyle Kırıkkale-Kayseri karayolunda 15 araç birbirine girdi

    Son dakika haberi... Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle - karayolunda facianın eşiğinden dönüldü. 15 araçlı zincirleme trafik kazası nedeniyle yol 4 saat kapalı kaldı. Çalışmaların ardından araç trafiğine açıldı.

    Kırıkkale'de gece saatlerinde kuvvetini arttıran yoğun kar ve tipi kısa sürede etkisini gösterdi.

    Kırıkkale-Kayseri kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında; 3 tır, 1 tanker, 1 , 1 kamyonet, 2 minibüs ve 6 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda trafik polisi görev yaptı. Kayseri karayolu, 4 saatlik küreme ve tuzlama çalışmaları ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


    bağlı ekipler, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor

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