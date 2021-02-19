Önceki gün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Mart ayında normalleşmeye geçiliyor" açıklamasını yaptı. Bu açıklama üzerine normalleşme takvimi de merak konusu oldu.
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşmenin nasıl olacağını anlattı:
4 KRİTERE GÖRE PUAN
"Şu anda Bilim Kurulumuz, Toplumda Salgın Yönetimi Alt Kurulu üyesi olan hocalarımız bir gösterge üstünde çalışıyor. Bu göstergenin çeşitli alt belirteçleri olacak. İllere 4 kritere göre puan verilecek. Bu toplamda belirlenecek puana göre, salgının ilgili yerleşim yerlerindeki artma, sabit seyretme veya azalma durumları göz önünde bulundurulacak.