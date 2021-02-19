Bu kişilere kısa çalışmadan yapılan ödemeler de, ocak ayı itibariyle, 2 milyar 72 milyon TL düzeyinde bulunuyor. Kısa çalışma uygulamasından yararlanan işyerlerinin büyük bölümü hizmet sektöründe çalışmaları daraltılan veya durdurulan yerler. Mart ayı itibariyle kısıtlamaların kaldırılmaya başlamasıyla, bu işyerlerindeki çalışanların da normal çalışma düzenine dönmesi ve ücretlerini de normal olarak alması gerekecek.