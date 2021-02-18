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    • 19.02.2021 00:41
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    ’ta kağıt toplayıcılar arasında ! 40 kişi birbirine girdi...

    Son dakika haberi...  ’ta yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarının arasında çıktı. 40 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    DHA
    40 kişi birbirine girdi

    Esenyurt'ta yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarının arasında kavga çıktı.

    BIÇAK VE SOPA KULLANDILAR
    Olay, Sanayi Mahallesi 1659. Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

    İddiaya göre, kağıt toplayan yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tarafların toplanmasıyla tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

    40 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ
    Yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 3 yaralının tedavisi sürüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak üzerinde çalışma yaptı.

        Ekipler kağıt toplayıcılarının depo olarak kullandığı bir adreste kavgaya karışan 10 kişiyi polis merkezine götürdü.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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        Haberler Yaşam Esenyurt’ta kağıt toplayıcılar arasında kavga! 40 kişi birbirine girdi...