Muhammet Solmacı ise, "Muhteşem bir duygu Allah sebep olanlardan razı olsun. Bu dünyada ve öbür dünyada ne muratları varsa ihsan etsin İnşallah." diye konuştu.

Mehmet Kabataş da, "Ayasofya'yı Kebir Camii'ni açanlardan Allah razı olsun. Allah mükafatlarını bu dünyada da öbür dünyada da versin. Vatanımızı koruyan askerimize polisimizin ve devlet büyüklerimizin, hepsinin kandillerini kutluyorum." şeklinde konuştu.

Sedat Vatan, "İlk kandil teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kim sebep olduysa. Çocukken buraya gelirdik, müze olarak çok zorumuza giderdi. Şu an ibadet yapıyoruz, kandil gecemiz, sebep olanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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KONYA

Konya'da Regaip Kandili, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi. 7'den 70'e camide buluşan herkes ellerini semaya açıp dua etti. İslam dünyasında yılın en kutsal ayları olarak kabul edilen üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da camilerde düzenlenen programla kutlandı. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, 'rahmet ve bereket gecesi' olarak kabul ediliyor. Kentte 7'den 70'e camide buluşan herkes ellerini semaya açıp dua etti. Sultan Selim Cami'ndeki kandil programı da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi.

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