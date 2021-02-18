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    • 19.02.2021 02:01
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    Ayasofya-i Kebir Cami-i ve tüm yurtta idrak edildi

    Rahmet ve bereket gecesi yurt genelinde idrak edildi. 'da da i dolayısıyla 'nde program düzenlendi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

    AJANSLAR
    Tüm yurtta Regaip Kandili idrak edildi

    Temmuz ayında ibadete açılan Ayasofya Camii'nde yatsı namazı sonrasında ilk Regaip Kandili programı düzenlendi. Üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili programında Kur'an-ı Kerim, mevlit, kasideler okunup, dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da program kapsamında cemaate vaaz verdi.

    VAAZ

    Erbaş vaazında, "İnsanlığın ve İslam aleminin savaşlar, salgın hastalıklarla ve pek çok kötülüklerle, musibetlerle, felaketlerle karşı karşıya kaldığı süreçten geçtiği şu günlerde bizlere düşen görev sabrı kuşanmak, musibetler karşısında direnç göstererek zorluklarla mücadele etmektir. Asla yılmadan ve umutsuzluğa düşmeden istikamet üzere sebat etmektir. Sabır, azimle yılmadan mücadele etmektir. İnsanoğlu fıtraten zayıf ve aceleci oluşu hasebiyle zaman zaman karamsarlığa ve ümitsizliğe sürüklenebilmektedir. Fakat Allah'a gönülden iman eden bir mümin için asla ümitsizlik söz konusu olamaz. Bizler inanıyoruz ki, üzerimize düşen sorumlulukları hakkıyla yerine getirip, halimizi Rabbimize arz ederek onun merhametine iltica ettiğimiz sürece Cenabı Mevla bizlere bütün bu zorluklardan ve sıkıntılardan çıkış imkanı yaratacaktır." ifadelerine yer verdi. Erbaş'ın vaazı ve edilen hatim duasının ardından program sona erdi. Namaz ve kandil programı sırasında cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

    Adını belirtmeyen cemaatten bir kişi, "Rabbim bunu bize nasip etti çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Vesile olanları, açanları Rabbim iki cihanda aziz eylesin. Bütün Müslüman alemine Rabbim hayırlı eylesin. Rabbim bu hastalığı insanların üzerinden bir an önce defetsin. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin." dedi.

        Muhammet Solmacı ise, "Muhteşem bir duygu Allah sebep olanlardan razı olsun. Bu dünyada ve öbür dünyada ne muratları varsa ihsan etsin İnşallah." diye konuştu.

        Mehmet Kabataş da, "Ayasofya'yı Kebir Camii'ni açanlardan Allah razı olsun. Allah mükafatlarını bu dünyada da öbür dünyada da versin. Vatanımızı koruyan askerimize polisimizin ve devlet büyüklerimizin, hepsinin kandillerini kutluyorum." şeklinde konuştu.

        Sedat Vatan, "İlk kandil teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kim sebep olduysa. Çocukken buraya gelirdik, müze olarak çok zorumuza giderdi. Şu an ibadet yapıyoruz, kandil gecemiz, sebep olanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        KONYA

        Konya'da Regaip Kandili, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi. 7'den 70'e camide buluşan herkes ellerini semaya açıp dua etti. İslam dünyasında yılın en kutsal ayları olarak kabul edilen üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da camilerde düzenlenen programla kutlandı. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, 'rahmet ve bereket gecesi' olarak kabul ediliyor. Kentte 7'den 70'e camide buluşan herkes ellerini semaya açıp dua etti. Sultan Selim Cami'ndeki kandil programı da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi.

        VAN

        Van'ın Erciş İlçesi'nde, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programa katılan vatandaşlar, kononavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ederek ibadetlerini gerçekleştirdi. Erciş İlçesi Merkez Van Yolu Cami'nde gerçekleştirilen kandil programında, vatandaşlar koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programa ilgi gösteren vatandaşlar, akşam saat 20:30'a kadar cami de ibadet etti. İlçe Müftüsü Abdullah Bora ve din görevlilerinin okuduğu Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam eden program, cami cemaatine mevlit şekerinin dağıtılması ile son buldu.

        SİVAS

        Sivas'ta, Regaip Kandili camilerde sosyal mesafeye uygun bir şekilde kutlandı.Kentte Müftülük tarafından planlanan Ulu Cami ve Paşa Camisi'nde Regaip Kandili, kutlandı. Paşa Cami'nde düzenlenen programa katılan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü. Ayrıca bazı vatandaşların ise hijyen açısından yere kağıt sererek namaz kıldığı görüldü
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        Haberler Yaşam Ayasofya-i Kebir Cami-i ve tüm yurtta Regaip Kandili idrak edildi