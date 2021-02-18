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    • 19.02.2021 00:09
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    günlük uçuşta zirvesindeki yerini korudu

    Son dakika haberi.... (), 11-17 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 590 uçuşla zirvesindeki yerini korudu. THY Genel Müdürü , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çılgın Türkler! Avrupa hava sahasında yapılan sefer sayısında açık ara öndeyiz." ifadelerini kullandı.

    THY Avrupa'nın zirvesinde

    (), 11-17 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 590 uçuşla zirvesindeki yerini korudu.

    GÜNLÜK ORTALAMA 590 UÇUŞ
    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL,) 11-17 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 590 uçuşla rakiplerini geride bıraktı.

    Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 373 günlük uçuşla takip etti.

    ise günlük 255 uçuşla listede 4. sırada yer aldı.

    "ÇILGIN TÜRKLER!"
    THY Genel Müdürü , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çılgın Türkler! Avrupa hava sahasında yapılan sefer sayısında açık ara öndeyiz." ifadelerini kullandı.

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