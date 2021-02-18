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    dedesinden miras kalan arazi nedeniyle ’a döndü: Susuz tarım ile yüzlerce kişiye istihdam sağlaydı

    ’de çok önemli başarılara imza atan , 10 yıl önce dedesinden miras kalan arazi nedeniyle ’a döndü… Susuz tarım projesi ile yüzlerce kişiye istihdam sağlayan Onur, çok mutlu...

    Onur mirası

    ABD'de bir üniversitede öğretim üyesiyken dedesinin vefatı üzerine 'a gelen 37 yaşındaki , "miras kalan araziler boş kalmasın" düşüncesiyle uzun süre kafa yordu. ilçesine bağlı Kayalı köyüne gelen Onur, miras kalan tarlalarda susuz tarım yapma kararı aldı. Bu süreçte köydeki nüfusun gün geçtikçe azalmasına da üzülen Onur, istihdam sağlayacak bu yatırım planını hızlı şekilde başlattı.

    Kısa sürede de örnek bir başarı hikayesi yazdı. Uluslararası İlişkiler bölümünden 2006'da mezun olan Aynur Onur, akademik kariyer için gittiği 'de yüksek lisansını yaptığı ne doktora öğrencisi olarak kabul edildi. Ancak dedesinin vefatı onu yeni bir yola itti. Onur, "Mirası doğru kullanmalıydım. Herkes mutlu oldu" dedi.

    BÜYÜK ÖVGÜ VAR
    Aynur Onur'a büyük övgü var. Başta Burdur olmak üzere birçok kentten Onur'a ulaşanlar, yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. ABD'yi bırakıp 'ye gelip istihdama katkı sağlayan Onur, "Ülkemi çok seviyorum. Hiç pişman değilim. Çünkü bir başarı hikayesi yazmak istiyorum" dedi.

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