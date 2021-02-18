ABD'de bir üniversitede öğretim üyesiyken dedesinin vefatı üzerine Burdur'a gelen 37 yaşındaki Aynur Onur, "miras kalan araziler boş kalmasın" düşüncesiyle uzun süre kafa yordu. Karamanlı ilçesine bağlı Kayalı köyüne gelen Onur, miras kalan tarlalarda susuz tarım yapma kararı aldı. Bu süreçte köydeki nüfusun gün geçtikçe azalmasına da üzülen Onur, istihdam sağlayacak bu yatırım planını hızlı şekilde başlattı.

Kısa sürede de örnek bir başarı hikayesi yazdı. ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden 2006'da mezun olan Aynur Onur, akademik kariyer için gittiği ABD'de yüksek lisansını yaptığı Indiana Üniversitesine doktora öğrencisi olarak kabul edildi. Ancak dedesinin vefatı onu yeni bir yola itti. Onur, "Mirası doğru kullanmalıydım. Herkes mutlu oldu" dedi.

BÜYÜK ÖVGÜ VAR

Aynur Onur'a büyük övgü var. Başta Burdur olmak üzere birçok kentten Onur'a ulaşanlar, yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. ABD'yi bırakıp Türkiye'ye gelip istihdama katkı sağlayan Onur, "Ülkemi çok seviyorum. Hiç pişman değilim. Çünkü bir başarı hikayesi yazmak istiyorum" dedi.