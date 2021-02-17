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    • 17.02.2021 09:25
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    : 'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

    haberine göre 'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Yaralı yolculardan , gazetecilere, otobüsün aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle bir anda kaydığını söyledi. Şarampole devrildikten sonra aracın içerisinde beklediklerini anlatan Er, "Otobüsün camını kırdık. Çıkış noktası oluşturduk. Oradan bizi kurtardılar." diye konuştu.

    Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi!

    Veli E. idaresindeki 06 LPP 51 plakalı yolcu otobüsü, - kara yolunun 40. kilometresinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve ekibi sevk edildi.

    Kazada ilk belirlemelere göre, 22 kişi yaralandı.

    Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı.

    Yaralı yolculardan , gazetecilere, otobüsün aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle bir anda kaydığını söyledi.

    Şarampole devrildikten sonra aracın içerisinde beklediklerini anlatan Er, "Otobüsün camını kırdık. Çıkış noktası oluşturduk. Oradan bizi kurtardılar." diye konuştu.

    de fırtınadan otobüsün devrildiğini kaydetti.

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