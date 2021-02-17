Veli E. idaresindeki 06 LPP 51 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 40. kilometresinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 22 kişi yaralandı.





Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralı yolculardan Kahraman Er, gazetecilere, otobüsün aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle bir anda kaydığını söyledi.

Şarampole devrildikten sonra aracın içerisinde beklediklerini anlatan Er, "Otobüsün camını kırdık. Çıkış noktası oluşturduk. Oradan bizi kurtardılar." diye konuştu.

Abdullah Safari de fırtınadan otobüsün devrildiğini kaydetti.