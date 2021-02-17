Olay, Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre daha önce çatlaklar oluşan taş duvar, büyük bir gürültüyle 4 aracın üzerine yıkıldı.
Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, duvarın altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi.
Duvarın çökme anları caddede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
DUVARIN ÇÖKTÜĞÜ BİNADA HASAR OLUP OLMADIĞI İNCELENİYOR
İstinat duvarının çökmesinin ardından 5 katlı binada oturanlar kendilerini sokağa attı. Çökmenin ardından binada hasar oluşup oluşmadığı yapılacak olan çalışmanın ardından belli olacak.