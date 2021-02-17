İzmir'ın Konak meydanından Narlıdere'ye kadar uzanan caddesinin adı Mithatpaşa Caddesi'dir. Caddenin, Karataş ile Güzelyalı semtleri arasında İzmir'in yalıları yer alırdı. Bu cadde üzerinde artık olmayan bir Mektupçu otobüs durağı vardı. Burada bir postane vardı. Bu civar da İzmirliler arasında Mektupçu olarak anılır. Caddenin bu bölümünden yukarıya doğru yani Hatay'a doğru çıkarken epey yokuşlu olan bu semte Halilrifatpaşa denir.
Semtin ana caddesi, Mithatpaşa Caddesi'ne paralel olan Halilrifatpaşa Caddesi'dir. İşte o cadde üzerinde geniş bir bahçe içinde, bugün sadece ön cephesi ayakta kalmış, tarihi bir köşk vardı. "Mektupçu Köşkü" olarak anılan bu yapı, vakti zamanında vilayetin yazı işlerinden sorumlu olan en üst düzey memur olan mektupçunun ikamet ettiği yerdi.
Halil Rifat Paşa
Çamlaraltı Koleji 1954- 1978 yılları arasında bu bina ve bahçedeydi. Köşkün bahçesi bir dönem yazlık sinema olarak kullanılmıştır. Bir yangın sonrası köşk, ön cephe hariç yandı ve çöktü. Gelelim köşkün yer aldığı caddeye ve semte adını veren Halil Rifat Paşa'ya… Karayolları tarafından yol kenarlarına yazılan "Gidemediğin yer senin değildir" vecizesinin sahibi Halil Rifat Paşa'dır. Büyük kızı Nühbe Hanım'ın eşi Ahmet Şükrü Paşa'dır. Çiftin kızı Nesteren ya da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deyişiyle Nesterin Hanım'dır. Tanpınar, kendisine bir ömür âşık kalmış ve ünlü "Huzur" Boğaziçi'nde oturan eski ve köklü bir ailenin kızı olarak Nuran olarak tasvir edilmiştir. Halil Rifat Paşa'nın damadı Şükrü Paşa'nın kardeşi, Hürriyet'in kurucu sahibi Sedat Simavi'nin babası Halil Hamdi Bey'dir. Üçüncü kardeş ise Lütfi Simavi'dir.
Hürriyet ve Günaydın gazetelerinin eski sahipleri Erol ve Haldun Simavi kardeşler, Nesteren Dırvana'nın ve kardeşi Prof. Dr. Ahmet Hotinli'nin kuzenleridir. Halil Rifat Paşa'nın diğer kızı Güzide Hanım, Paris Sefiri Ali Paşa'nın ve Örfi Paşa'nın oğlu Mehmet Ali Bengü'nün eşidir. Nazım Hikmet'in eşi Altunizâde Piraye Hanım'ın Nazım'dan önceki eşi ve Memet Fuat'ın da babası olan zat, Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Vedat Örfi Bengü'dür. Kasımpaşa Mevlevihanesi'ni de inşa ettiren Halil Rıfat Paşa'nın oğlu Cavit Bey, taşkın hareketler yapan birisidir. Toptani Gani Bey de devrin en belalı isimlerindendir.
Gani Bey
Cavit Bey'le araları bir kadın yüzünden bozuldu. Gani Bey'in Cavit Bey'i öldürmesi mutlaktı. Sadrazam Halil Rıfat Paşa, Gani Bey'i Beyoğlu'nda bir muhallebici dükkânında Bursalı Hafız Paşa'ya öldürttü. Katil hiç yakalanmadı ama kim olduğu herkesin bildiği bir sırdır. Gani Bey'in intikamını almak isteyen adamlarından birisi de Cavit Bey'i öldürdü.
Semtin ana caddesi, Mithatpaşa Caddesi'ne paralel olan Halilrifatpaşa Caddesi'dir. İşte o cadde üzerinde geniş bir bahçe içinde, bugün sadece ön cephesi ayakta kalmış, tarihi bir köşk vardı. "Mektupçu Köşkü" olarak anılan bu yapı, vakti zamanında vilayetin yazı işlerinden sorumlu olan en üst düzey memur olan mektupçunun ikamet ettiği yerdi.
Halil Rifat Paşa
Çamlaraltı Koleji 1954- 1978 yılları arasında bu bina ve bahçedeydi. Köşkün bahçesi bir dönem yazlık sinema olarak kullanılmıştır. Bir yangın sonrası köşk, ön cephe hariç yandı ve çöktü. Gelelim köşkün yer aldığı caddeye ve semte adını veren Halil Rifat Paşa'ya… Karayolları tarafından yol kenarlarına yazılan "Gidemediğin yer senin değildir" vecizesinin sahibi Halil Rifat Paşa'dır. Büyük kızı Nühbe Hanım'ın eşi Ahmet Şükrü Paşa'dır. Çiftin kızı Nesteren ya da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deyişiyle Nesterin Hanım'dır. Tanpınar, kendisine bir ömür âşık kalmış ve ünlü "Huzur" Boğaziçi'nde oturan eski ve köklü bir ailenin kızı olarak Nuran olarak tasvir edilmiştir. Halil Rifat Paşa'nın damadı Şükrü Paşa'nın kardeşi, Hürriyet'in kurucu sahibi Sedat Simavi'nin babası Halil Hamdi Bey'dir. Üçüncü kardeş ise Lütfi Simavi'dir.
Hürriyet ve Günaydın gazetelerinin eski sahipleri Erol ve Haldun Simavi kardeşler, Nesteren Dırvana'nın ve kardeşi Prof. Dr. Ahmet Hotinli'nin kuzenleridir. Halil Rifat Paşa'nın diğer kızı Güzide Hanım, Paris Sefiri Ali Paşa'nın ve Örfi Paşa'nın oğlu Mehmet Ali Bengü'nün eşidir. Nazım Hikmet'in eşi Altunizâde Piraye Hanım'ın Nazım'dan önceki eşi ve Memet Fuat'ın da babası olan zat, Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Vedat Örfi Bengü'dür. Kasımpaşa Mevlevihanesi'ni de inşa ettiren Halil Rıfat Paşa'nın oğlu Cavit Bey, taşkın hareketler yapan birisidir. Toptani Gani Bey de devrin en belalı isimlerindendir.
Gani Bey
Cavit Bey'le araları bir kadın yüzünden bozuldu. Gani Bey'in Cavit Bey'i öldürmesi mutlaktı. Sadrazam Halil Rıfat Paşa, Gani Bey'i Beyoğlu'nda bir muhallebici dükkânında Bursalı Hafız Paşa'ya öldürttü. Katil hiç yakalanmadı ama kim olduğu herkesin bildiği bir sırdır. Gani Bey'in intikamını almak isteyen adamlarından birisi de Cavit Bey'i öldürdü.