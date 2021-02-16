ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Recep ayı ile başlayan üç aylar ile ilgili Peygamber Efendimizin bol bol nafile oruç tuttuğu rivayet edilir.

Resul-i Ekrem Efendimiz üç ayların başlaması ile birlikte "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" şeklinde dua eder; nafile orucu tutardı.

Şaban ayında oruçlu geçirdiği günlerin daha fazla olduğu bilinen Peygamberimiz Hz. Ayşe'den rivayet edilen bilgilere göre "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arz edilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum" buyurmuştur.

Resul-i Ekrem, Ramazan'dan sonra fazileti en bol orucun da Şaban ayında tutulan oruç olduğunu müminlere müjdelemiştir.