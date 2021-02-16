Üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başladı. İslam alemi için son derece önemli olan Ramazan ayında dini yükümlülüklerini yerine getirecek olan vatandaşlar "Ramazan ayı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte Ramazan ayı başlama tarihi...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Recep ayı ile başlayan üç aylar ile ilgili Peygamber Efendimizin bol bol nafile oruç tuttuğu rivayet edilir.
Resul-i Ekrem Efendimiz üç ayların başlaması ile birlikte "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" şeklinde dua eder; nafile orucu tutardı.
Şaban ayında oruçlu geçirdiği günlerin daha fazla olduğu bilinen Peygamberimiz Hz. Ayşe'den rivayet edilen bilgilere göre "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arz edilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum" buyurmuştur.
Resul-i Ekrem, Ramazan'dan sonra fazileti en bol orucun da Şaban ayında tutulan oruç olduğunu müminlere müjdelemiştir.
ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Üç aylarda nafile ibadetlere yönelmek, nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir.
Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır.
Orucun niyet etme vakti, güneş battıktan sonra başlar; ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesinin öncesine kadar niyet edilebilir. İmsaktan sonra yapılacak niyet için bu vaktin ardından bir şey yenip içmemiş, oruca aykırı bir şeyin yapılmamış olması gerekir.