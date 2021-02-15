Yasak yerden dönmek istedi kendini drift yaparken buldu

İstanbul'da cumartesi gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşam da olumsuz etkileniyor.
Yollar da bu durumdan nasibini aldı.
Bazı noktalarda yollar adeta buz pistine döndü.
İstanbul'da cumartesi gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşam da olumsuz etkileniyor.
Yollar da bu durumdan nasibini aldı.
Bazı noktalarda yollar adeta buz pistine döndü.
Şişli'de bir kişi yasak yerden dönüş yaparak buzlu caddede drift yaptı.
Umursamaz sürücü yoluna devam ederken, o anlar kameralara yansıdı.
Görüntüler, dün saat 17.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi'nde kaydedildi.
Bir otomobil sürücüsü önce yasak yerden döndü. Yolun karşısına geçen kişi, buzlu caddede tehlikeli şekilde drift yaptı.
Sürücü daha sonra yoluna devam etti. O analar kameralar tarafından kaydedildi.