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    • Yaşam
    • 15.02.2021 11:03
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    • 15.02.2021 11:03
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    Yakınları kayıp ihbarı yaptı! Zeytin ağacına asılı halde bulundu

    'da dün akşam saatlerinde yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 52 yaşındaki S.Y. zeytin ağacına asılı halde bulundu. Savcılık ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

    İHA
    Yakınları kayıp ihbarı yaptı! Bakın nasıl bulundu

    Dün sabah saatlerinde bahçede çalışacağım diyerek evden ayrılan S.Y akşam olunca eve geri dönmedi. S.Y'yi arayıp bulmayan yakınları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin gelmesini beklerken yakınları ve mahalleli S.Y'yi aramaya devam etti.

    İPLE ASILI HALDE BULUNDU
    S.Y, saat 22.00 sıralarında, mahalleden uzak bir noktada kendisine ait bahçede zeytin ağacında boynundan iple asılı halde bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri, S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    İNCELEME BAŞLATILDI
    Savcının olay yerine gelerek cesedi incelemesinin ardından ceset bulunduğu yerden alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
        Haberler Yaşam Yakınları kayıp ihbarı yaptı! Zeytin ağacına asılı halde bulundu