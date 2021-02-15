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    • 15.02.2021 12:19
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    • 15.02.2021 12:46
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    'de zincirleme kaza! TEM'in yönü trafiğe kapandı

    'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan 5 araç zincirleme kazaya neden oldu. TEM'in mevkisinde meydana gelen kaza sonucu İstanbul yönü bir süre trafiğe kapandı.

    Silivri'de zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

    'de yoldaki buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, TEM'in yönü kapanırken şans eseri yaralanan olmadı.

    Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM'in Selimpaşa - Celaliye arasındaki bölümünde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bir TIR şoförü kontrolü yitirince araç kaydı.

    Bunu gören yoldaki 4 araç sürücüsü de ani fren yapınca zincirleme kaza meydana geldi. Şans eseri ölen veya yaralanan olmayan kazada trafik İstanbul yönünde durdu. Sevk edilen ekipler kaza yapan ve kayan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Araçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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