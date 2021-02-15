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    ’de çorbaları yarıştırdı: ’de ise profesörler için anket yaptı

    Ünlü gurme , "menemen soğanlı mı olur soğansız" ile başladı. Hamburger pide, tarhana mercimek derken anket işini yurtdışına taşıdı. 'de bir internet sitesi, 'nin ünlü profesörlerini " kullanmalı mı, kullanmamalı mı" görüşlerini aldı. Bunu da felsefe profesörü sosyal medyada paylaştı. Bunu gören Milor de hemen profesörler arasında uluslararası bir yarışma başlattı. "Anket işini büyütüp yurtdışına da taşıdım" diye açıklama yaptı.

    Sınırsız yarışma

    Ünlü gurme Vedat Milor, "menemen soğanlı mı olur soğansız" ile başladı. Hamburger pide, tarhana mercimek derken anket işini yurtdışına taşıdı. ABD'de bir internet sitesi, Yale Üniversitesi'nin ünlü profesörlerini "Twitter kullanmalı mı, kullanmamalı mı" görüşlerini aldı.

    Bunu da felsefe profesörü Scott Shapiro sosyal medyada paylaştı. Bunu gören Milor de hemen profesörler arasında uluslararası bir yarışma başlattı. "Anket işini büyütüp yurtdışına da taşıdım" diye açıklama yaptı.

    "Hangi profesör daha iyi" sorusuyla 4 profesörün adını paylaştı. Toplam 3 bin 185 oyun kullanıldığı yarışmada Scott Shapiro yüzde 40,2 ile ilk sırada yer aldı. Milor, anketleri çoğaltmasıyla ilgili de "Benden neden bir sürü anket yaptığım soruluyor. Çünkü artık sadece menemenle anılmak istemiyorum" diye açıkladı.

        Bu anket sonrası, sosyal medya yıkıldı:

        Sadece samuel Moyn'u tanıyorum ona oy verdim.
        Yalnız çok az kişi katılmış Vedat bey. Takipçi profilinizle alakalı olabilir mi?
        Anket hususunda dünyaya kıyasla çok öndeyiz. Biraz alışmaları lazım.


        Omurilik soğanlı mı soğansız mı anketi de gelir mi!
        Abi bizi anket müptelası yaptın. Hocaları tanımıyorum ama yine kullandım oyumu.
        Anket ihraç ediyoruz. Helal olsun sana abi.
        Vedat Bey, bize menemen, onlara Yale... Üzdün bizi...
        Vedat Bey, turşu limonla mı olur sirkeyle mi?
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