Ünlü gurme Vedat Milor, "menemen soğanlı mı olur soğansız" ile başladı. Hamburger pide, tarhana mercimek derken anket işini yurtdışına taşıdı. ABD'de bir internet sitesi, Yale Üniversitesi'nin ünlü profesörlerini "Twitter kullanmalı mı, kullanmamalı mı" görüşlerini aldı.
Bunu da felsefe profesörü Scott Shapiro sosyal medyada paylaştı. Bunu gören Milor de hemen profesörler arasında uluslararası bir yarışma başlattı. "Anket işini büyütüp yurtdışına da taşıdım" diye açıklama yaptı.
"Hangi profesör daha iyi" sorusuyla 4 profesörün adını paylaştı. Toplam 3 bin 185 oyun kullanıldığı yarışmada Scott Shapiro yüzde 40,2 ile ilk sırada yer aldı. Milor, anketleri çoğaltmasıyla ilgili de "Benden neden bir sürü anket yaptığım soruluyor. Çünkü artık sadece menemenle anılmak istemiyorum" diye açıkladı.