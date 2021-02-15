"Hangi profesör daha iyi" sorusuyla 4 profesörün adını paylaştı. Toplam 3 bin 185 oyun kullanıldığı yarışmada Scott Shapiro yüzde 40,2 ile ilk sırada yer aldı. Milor, anketleri çoğaltmasıyla ilgili de "Benden neden bir sürü anket yaptığım soruluyor. Çünkü artık sadece menemenle anılmak istemiyorum" diye açıkladı.