Düzce Kız İmam Hatip Lisesi'nden eğitim hayatına başlayan İnce, daha sonra yetenekli öğrencilerin sınavla girebildiği Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)'e girmeye hak kazandı.
Buradan da mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanan İnce, şu anda Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yeteneklerini geliştiriyor. Hedefinin savunma sanayine katkı sağlamak olduğunu belirten İnce, çalışmalarına yılmadan devam edeceğini vurguladı.
Genç mucit İnce, geliştirdiği projelerle önemli işlere imza atıyor. Sabah'ın haberine göre ekip arkadaşlarıyla yanmayan polis üniforması tasarlayan İnce, kemoterapi alan hastalar için de damar görüntüleyen bir cihaz yaptı. Teknofest'e katıldıktan sonra mühendis olmaya karar verdiğini belirten İnce, rol model olarak gördüğü Selçuk Bayraktar'la tanışmayı çok istediğini söyledi.
İNCE: "YANMAYAN POLİS ÜNİFORMASI VE DAMAR GÖRÜNTÜLEYEN CİHAZ YAPTIK"
Şu ana kadar gerçekleştirdiği projelerden bahseden İnce, "Bilsem'de her sene pek çok proje geliştiriyoruz ancak 2 tanesi en sevdiğim projelerdi. 2019 yılında ekip arkadaşımla molotof kokteyli tehlikesine karşı yanmayan polis üniforması tasarlamıştık. Geçtiğimiz yıl ise hastanelerde sağlık personelimizin özellikle kemoterapi alan hastalara yapılan enjeksiyon işlemlerinde yaşadıkları sıkıntıya çözüm bulabilmek için danışman öğretmenim ile damar görüntüleyen bir faydalı model geliştirdik" dedi.