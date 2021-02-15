BABA RECEP İNCE: "GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"

Kızı Elif'le gurur duyduğunu belirten baba Recep İnce, "Kızım Elif doğumundan itibaren hayatının her safhasında bize sürekli mutluluklar yaşattı. Çocukluğundan beri sorumluluk duygusu yüksek, hayat dolu, saygılı, öz güvenli, etrafındaki olaylara karşı duyarlı ve hayattan ne istediğini bilen biriydi. Derslerindeki başarılarının yanında Bilsem'de içinde bulunduğu projelerle her daim göğsümüzü kabartan bir genç oldu. Bundan sonraki hayatında da aldığı eğitimin ve sahip olduğu değerlerin bilincinde olarak vatanına, milletine ve insanlığa faydalı bir birey olması en büyük temennimdir" ifadelerini kullandı.

ANNE EMEL İNCE: "TEKNOFEST YARIŞMASI MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ OLDU"

Elif'in annesi Emel İnce ise, "Elif, erkenden konuşmaya başlayan ve küçüklüğünden beri bulunduğu ortamlarda, katıldığı etkinliklerde bizi hep gururlandıran bir kız oldu. Kardeşiyle, arkadaşlarıyla olan ilişkileri, derslerindeki başarısı, yaptığı projelerdeki organizasyon yeteneği, katıldığı okuma gruplarında yazdığı panelleri ile potansiyelini gösteren bir genç oldu. Özellikle katıldığı Teknofest yarışması ve orada gördükleri, hayatında çok önemli bir yeri olan meslek seçiminde etkili oldu. Üniversite ve sonrasında bir bilgisayar mühendisi olarak toplumsal sorunlara çözüm niteliğindeki projelere katkı veren bir insan olmasını diliyorum" diye konuştu.