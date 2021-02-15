Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Beyza Nur Emen, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın YES Programına başvurdu. Yazılı ve sözlü sınavları geçti. 11. sınıfı tam burslu olarak ABD'de bir ailenin yanında kalarak okumayı hak etti. Emen, "Çok heyecanlıyım. Kendimi geliştirmek için çok büyük bir fırsat. Kültürümüzü en iyi şekilde yansıtmak istiyorum" dedi.

Danışman öğretmen Derya Akkurt ise "Bu programa her yıl 50 öğrenci alınıyordu, bu yıl salgından dolayı sayı 17'ye düştü. Bu sınavı kazanmak gerçekten zor" ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Mahmut Ercil ise bölgede Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) en yüksek puanla öğrenci alan başarılı bir okul olduklarını belirterek, öğrencileri sadece akademik başarıya değil farklı etkinliklere de yönlendirdiklerini, yurt dışı eğitim için sınavlara katılmalarını sağladıklarını söyledi.