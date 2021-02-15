Betül Özdemir evde asılı halde ölü bulundu: Ailesi intihar değil dedi (Yaşam haberleri)

YANLIŞ ADRESTE İCRA TARTIŞMASI

Konya'da kapıda icra memurlarını ve ağlayan iki kızını gören Tayfur Topal (52), olaya tepki gösterdi. İcra memuru Rıza Tan'ın (34) şikayeti üzerine hakkında dava açıldı. 5 bin 300 lira para cezası verildi. Topal, "Hem haklıyım, hem ceza aldım" diye isyan etti.

'ELVEDA' YAZIP İNTİHAR ETTİ

Bursa'da Ali Ö. (31), 3 çocuğunu da yanına alıp evi terk eden eşine, Sevgililer Günü dolayısıyla mesaj atıp, barışmak istedi. Eşinin isteğini reddetmesi üzerine Ö., 'Elvada' yazıp av tüfeğiyle hayatına son verdi.

AFAD SON ANDA KURTARDI

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi mevkisindeki kayalıklarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan Cihan Kütük (27), AFAD ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin donmak üzere olduğu öğrenildi.

11.8 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 11 milyon 853 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 997'şer lira, 4 bilenler 474'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

2 MİLYON LİRA DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 18 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 542'şer lira, 4+1 bilenler 540'ar lira, 4 bilenler 45'er lira, 3+1 bilenler 27'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.