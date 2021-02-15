Betül Özdemir evde asılı halde ölü bulundu: Ailesi intihar değil dedi (Yaşam haberleri)

Hatay'da üniversiteli Betül Özdemir (27), 1 yıl önce arkadaşı A.Ş.'ye ait evde asılı halde bulundu. Ölümü şüpheli bulunan kadının intiharı düşünüldü. Ancak Betül'ün ailesi kızlarının boynunda çift ip izi olduğunu söyledi. Hayat dolu olduğunu ve intihar edecek biri olmadığını açıkladı. Yeniden otopsi raporu talep etti. Yeniden araştırılması için savcılığa başvurdu.
KANSERE GOL ATTI
Dünyanın en iyi futbolcularından Barcelona'nın sihirbazı Messi, 644. golünü attı. Efsane Pele'yi de geçerek tek kulüpte en fazla gol atan futbolcu olarak 46 yıllık rekor kırdı. Gollerini attığı Adidas kramponlarını Nisan'da açık arttırmaya çıkaracağını açıkladı. Geliri ise kanser tedavisi gören çocuklara bağışladı.
YENİDEN GÜNDOĞDU!
Antalya'da Doğan (53) ile Azize Gündoğdu (44) çifti 12 yıl önce evlendi. Evliliklerinin 6. yılında kadın, yüksek tansiyon ve sağ böbreğindeki protein kaçağı nedeniyle hastaneye başvurdu. Eşini hiç yalnız bırakmayan Doğan Gündoğdu, yaşaması için böbrek naklinin şart olduğunu öğrenince hiç düşünmeden gönüllü oldu. Böbreğini eşine verdi. Azize Gündoğdu, "Aslan hakkın ödeyemem" dedi.