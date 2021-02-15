Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Betül Özdemir evde asılı halde ölü bulundu: Ailesi intihar değil dedi (Yaşam haberleri)

    'da üniversiteli Betül Özdemir (27), 1 yıl önce arkadaşı A.Ş.’ye ait evde asılı halde bulundu. Ölümü şüpheli bulunan kadının intiharı düşünüldü. Ancak Betül’ün ailesi kızlarının boynunda çift ip izi olduğunu söyledi. Hayat dolu olduğunu ve intihar edecek biri olmadığını açıkladı. Yeniden otopsi raporu talep etti. Yeniden araştırılması için savcılığa başvurdu.

    Takipteyiz

    Hatay'da üniversiteli Betül Özdemir (27), 1 yıl önce arkadaşı A.Ş.'ye ait evde asılı halde bulundu. Ölümü şüpheli bulunan kadının intiharı düşünüldü. Ancak Betül'ün ailesi kızlarının boynunda çift ip izi olduğunu söyledi. Hayat dolu olduğunu ve intihar edecek biri olmadığını açıkladı. Yeniden otopsi raporu talep etti. Yeniden araştırılması için savcılığa başvurdu.

    KANSERE GOL ATTI
    Dünyanın     en iyi futbolcularından Barcelona'nın sihirbazı Messi, 644. golünü attı. Efsane Pele'yi de geçerek tek kulüpte en fazla gol atan futbolcu olarak 46 yıllık rekor kırdı. Gollerini attığı Adidas kramponlarını Nisan'da açık arttırmaya çıkaracağını açıkladı. Geliri ise kanser tedavisi gören çocuklara bağışladı.

    YENİDEN GÜNDOĞDU!
    Antalya'da     Doğan (53) ile Azize Gündoğdu (44) çifti 12 yıl önce evlendi. Evliliklerinin 6. yılında kadın, yüksek tansiyon ve sağ böbreğindeki protein kaçağı nedeniyle hastaneye başvurdu. Eşini hiç yalnız bırakmayan Doğan Gündoğdu, yaşaması için böbrek naklinin şart olduğunu öğrenince hiç düşünmeden gönüllü oldu. Böbreğini eşine verdi. Azize Gündoğdu, "Aslan hakkın ödeyemem" dedi.

        ÇOK ŞÜKÜR GELDİLER
        Liberya bayraklı Mozart gemisi, 23 Ocak'ta Nijerya açıklarında saldırıya uğradı. 1 denizciyi öldüren korsanlar, 15 denizciyi rehin aldı. 21 gün rehin tutulan vatandaşlar, serbest bırakıldı. Kaptan Mustafa Kaya, Adil Alkan, Mesut Meral, Hamza Orhan, İlyas Baş, Mustafa Benklioğlu, Gökhan Lale, Erdi Akman, Halil Gülçür, Gökhan Buran, Alper Şeker, Vedat Aksan, Doğancan Cengil, Melih Çetin ve Ünsal Dilsiz'dan oluşan ekip, dün saat 06.15 sıralarında uçakla İstanbul'a geldi.

        SEVGİLİLER GÜNÜ CİNAYETİ
        Samsun'da 46 yaşındaki Mihriban E, Sevgililer Günü'nde şiddet gördüğü 51 yaşındaki eşi Oğuz B.E. tarafından öldürüldü. Tutuklanan katil, "Sürekli kavga ediyorduk, mahkemeliktik. Akşam çocuğun tabletini almaya gittiğimde tekrar kavga ettik. Ne yazık ki böyle oldu" diyerek pişkinlik yaptı.

        40'I ÇIKINCA KATİL DE ÇIKTI
        Antalya'da Yücel Öztürk (42), silahla öldürüldü. Faili bulunamadı. 40 gün sonra ise yakalandı. Öztürk'ün arkadaşı olan Hacı T. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

            33 KEDİSİ İÇİN VİLLA ALDI
            Antalya'da apartman dairesinde yalnız yaşayan emekli Handan Kanak (66), 33 kedisine bakmak için müstakil bir eve taşındı. Mağdur olan her canlıya sahip çıkılması gerektiğini belirten kadın, "İnsandaki doğal koruma hissi sadece çocuklarına ya da sevdiklerine karşı değil mağdur olan her şeye olmalıdır" dedi.

            KOLONYA İÇTİ HAYATI KARARDI
            Bartın'da Şaban Kesim (57), evde kolonya içti. Görme bozukluğu yaşayan Kesim, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan adam, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

            SEPET SEPET UYUŞTURUCU
            Adana'da oturduğu 4. kattaki evinden sepet sarkıtarak uyuşturucu satan M.C.A. (28) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

                SEVİNÇLE KARŞILADI
                Antalya'da bir genç, vinci balonlarla süsleyip, kız arkadaşının evinin balkonuna yanaştı. Ardından sanatçı Hakan Altun'un 'Benimle evlenir misin' şarkısını çaldı. Genç kız da bu teklife kayıtsız kalmadı.

                İNCE İCAAT!
                Düzce Kız İmam Hatip Lisesi'nden eğitim hayatına başlayan Elif İnce Yıldız Teknik'te Bilgisayar Mühendisliği'de okumaya başladı. Yetenekleriyle adını mucitler listesine yazdırdı. Arkadaşlarıyla molotofkokteyle karşı yanmayan polis üniforması tasarladı. Şimdi de sağlıkçıların kemoterapi alan hastalara yapılan enjeksiyon işlemlerinde yaşadıkları sıkıntıya çözüm olacak "damar görüntüleyen bir model" geliştirdi. İnce, bu buluşu babasını hastaneye götürdüğü sırada yaptığı gözlemler sonucu tasarladığını anlattı.

                NEREDESİN OZİ!
                Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Zeynel Abidin Demir, 6 gün önce kaybolan 'Ozi' adlı kedisini arıyor. Demir, kedisini bulmak için üzerinde fotoğrafı ve cep telefon numarası yazılı ilanları, üniversite öğrencisi kızı Özlem ile birlikte elektrik panolarına ve iş yerlerinin camlarına astı. Kedisini bulana 100 lira ödül vereceğini söyleyen Demir, "Bir yıldır bizimle yaşıyordu ve evladımız gibi olmuştu. Ozi'yi bulana, emekli olduğum için ancak 100 lira verebilirim" dedi.

                    'ÖZGECAN GİBİ' TEHDİDE GÖZALTI
                    Azerbaycan                     uyruklu S.B, sosyal medya üzerinden canlı yayında Hacer isimli kadını ölümle tehdit etti. Sonunun Mersin'de katledilen "Özgecan Aslan gibi olacağını" söyledi. Şüpheli İstanbul Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı.

                    SEVGİLİLER GÜNÜ KANA BULANDI
                    Bursa'da Samet Ş. (32) ile eşi Kübra Ş. (29) arasında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye alma meselesi yüzünden tartıştı. Kızgın koca, bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. Kendisini kurtarmaya çalışan eşi de yaralandı.

                    KÖPEK YÜZÜNDEN KABUSU YAŞADI
                    Afyon'da Şerif S., sokak köpeklerini beslediği için Emre K. ve İhsan K.'nin sözlü saldırısına uğradı. Hayvansever kadın, "Köpekleri de, seni de, aileni de şöyle böyle yaparız' tarzında küfürlü sözler söylediler" diye ağladı.

                        YANLIŞ ADRESTE İCRA TARTIŞMASI
                        Konya'da                         kapıda icra memurlarını ve ağlayan iki kızını gören Tayfur Topal (52), olaya tepki gösterdi. İcra memuru Rıza Tan'ın (34) şikayeti üzerine hakkında dava açıldı. 5 bin 300 lira para cezası verildi. Topal, "Hem haklıyım, hem ceza aldım" diye isyan etti.

                        'ELVEDA' YAZIP İNTİHAR ETTİ
                        Bursa'da                         Ali Ö. (31), 3 çocuğunu da yanına alıp evi terk eden eşine, Sevgililer Günü dolayısıyla mesaj atıp, barışmak istedi. Eşinin isteğini reddetmesi üzerine Ö., 'Elvada' yazıp av tüfeğiyle hayatına son verdi.

                        AFAD SON ANDA KURTARDI
                        Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi mevkisindeki kayalıklarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan Cihan Kütük (27), AFAD ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin donmak üzere olduğu öğrenildi.

                        11.8 MİLYON DEVRETTİ
                        6 bilen çıkmayınca 11 milyon 853 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 997'şer lira, 4 bilenler 474'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

                        2 MİLYON LİRA DEVRETTİ
                        5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 18 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 542'şer lira, 4+1 bilenler 540'ar lira, 4 bilenler 45'er lira, 3+1 bilenler 27'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Haberler Yaşam Betül Özdemir evde asılı halde ölü bulundu: Ailesi intihar değil dedi (Yaşam haberleri)