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    • 15.02.2021 22:09
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    Annesi Müge Anlı'ya katılmıştı! ’de kaçırıldığı iddia edilen İranlı hakkında flaş gelişme!

    Son dakika haberi... 'da yaşayan İran uyruklu , 12 Şubat günü 'deki iş yerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Müge Anlı ile Tatllı Sert'e katılan Ahadi'nin annesi , kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia ederken olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, Ahadi’nin müdürü sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

    AJANSLAR
    İranlı Ahadi hakkında flaş gelişme!

    Etiler'de kaçırıldığı iddia edilen İranlı Marjan Ahadi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

    İstanbul'da yaşayan İran uyruklu Marjan Ahadi, 12 Şubat günü Etiler'deki iş yerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

    ANNESİ KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETTİ
    Müge Anlı'ya katılan anne Maryam Ahadi kızının kaçırılmış olabileceğini iddia eden anne "Kızım, bize bir şey söylemeden hiçbir yere gitmez. Kaçırılmış olduğunu düşünüyorum. 3-4 gün önce bir kişi rahatsız ediyordu" ifadelerini kullandı. Marjan'ın canlı yayına katılan müdürü ise "Güvenlik kamerası görüntülerine baktık. Marjan olduğunu düşündüğümüz genç kadın, iş yerinden çıkıyor. Daha sonra yanına bir araç yanaşıyor. Biri kadın 3 kişi Marjan'ı zorla arabaya bindiriyor. Temizlikçi kadın durumu fark ediyor ve engel olmak istiyor. Ama Marjan'ı alıp uzaklaşıyorlar" diye konuştu.

    3 buçuk yıldır İstanbul'da yaşayan ve emlak danışmanlığı yapan Marjan Ahadi'nin annesi Maryam Ahadi, kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia etti.

    Maryam Ahadi "Kızım Cuma günü akşam saat 18.30'dan sonra kaybolmuş. Ben kızım bulunana kadar herkesten şüpheleniyorum. İnşallah kızım bulunur. Tanıdık biri kızımı kaçırdı. Çünkü orada beklemişler. Allah'ın izniyle emniyet kızımı bulacak. Polis bana hala bir bilgi vermedi sadece üzerinde çalıştıklarını söylediler. Ben 6 aydır buradayım kızımın yanına gelmiştim. Kızım 3,5 yıldır burada yaşıyor. Kızım kendisi ressam ama 7-8 aydır emlak danışmanlığı yapıyor" şeklinde konuştu.

        "AHIM SİZİ TUTACAK"
        Kızını kaçırdıklarını iddia ettiği kişilere seslenen anne Maryam Ahadi, "Ben bir anneyim. İnanın ki benim ahım sizi tutacak. Hemen kızımı bırakın. Zaten emniyet onların peşinde ve bulacaklar onları. Cezalarını çekecekler." ifadelerini kullandı.

        Farsça olarak kızına seslenen Maryam Ahadi, "Canım kızım seni çok seviyorum. Sen çok zeki bir kızsın. Ne yapmak istediğini çok iyi bilirsin. Eminim yakında seni bulacağız ve sağlıklı bir şekilde yanıma geleceksin" ifadelerini kullandı.

        'BULUNDU' PAYLAŞIMI GELDİ
        Konuyla ilgili Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışmaları sürerken, Ahadi'nin müdürünün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sevindirici haber geldi. Paylaşımda Ahadi'nin bulunduğu ve sağlığının yerinde olduğu kaydedildi.

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