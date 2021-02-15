Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan provokatörler tek tek tespit ediliyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheli tespit edildi.

SUÇ UNSURU MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bazı materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.