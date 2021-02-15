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    • 15.02.2021 20:24
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    'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan 7 yakalandı

    Son dakika haberi... 'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bazı materyaller ele geçirildi.

    AA
    Sosyal medya provokatörleri enselendi

    Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ler tek tek tespit ediliyor.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheli tespit edildi.

    SUÇ UNSURU MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
    ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

    Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bazı materyaller ele geçirildi.

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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    Haberler Yaşam Bursa'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan 7 provokatör yakalandı