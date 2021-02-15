Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda meydana geldi.
EVLİ İKİ İSİM DOST HAYATI YAŞAMAYA BAŞLADI
Evli ve eşinden ayrılmak üzere olan Halim E., kendisi gibi evli ve ayrılmak üzere olan Hacer Ç. ile dost hayatı yaşamaya başladı.
AYRILMAK İSTEDİ
4 yıldır birlikte olan ikiliden Hacer Ç., yaşadıkları anlaşmazlık üzerine Halim E.'den ayrılmak istedi. Sakarya'dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük'teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Ç., son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim E. ile kısa bir süre yalnız kaldı.
HACER'İ ÖLDÜRDÜ