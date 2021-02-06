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    Süt banyosu ve dönerle danstan sonra şimdi de ekmek fırınında çirkin oyun

    TİKTOK uygulaması üzerinden paylaşılan videonun 'de çekildiği tahmin ediliyor. Bir genç, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birini açıp dondurma koyuyor. Piştiğinde ise ekmeğin içinden çıkardığı dondurma çubuğunu yaladığı görülüyor. Tepki çeken görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

    Ekmek düşmanı

    TİKTOK uygulaması üzerinden paylaşılan videonun 'de çekildiği tahmin ediliyor. Bir genç, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birini açıp dondurma koyuyor. Piştiğinde ise ekmeğin içinden çıkardığı dondurma çubuğunu yaladığı görülüyor. Tepki çeken görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

    "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi Tiktok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için 'nü göreve çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu arada görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.

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    Haberler Güncel Süt banyosu ve dönerle danstan sonra şimdi de ekmek fırınında çirkin oyun