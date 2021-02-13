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    • 14.02.2021 00:05
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    Son dakika: Ve 'da kar yağışı başladı! Yer yer tipi şeklinde etkili oluyor...

    'nün günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışı 'da etkili olmaya başladı. 'nin köylerinden kente giriş yapan yağış, Taksim Meydanı'nda tipi şeklinde etkisini gösteriyor. Öte yandan kar yağışının ilerleyen saatlerde İstanbul'un birçok noktasına ulaşması bekleniyor...

    İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı.

    Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.


    Taksim Meydanı'nda tipi şeklindeki kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.



    EDİRNE'DE YAĞIŞ BAŞLADI
    Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar hafif şekilde etkili oluyor.

    Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

    Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

    İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



        BALIKESİR BEYAZA BÜRÜNDÜ
        Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerin ardından Balıkesir genelinde etkili olması beklenen kar yağışı Dursunbey, Erdek, Kepsut ve Bandırma ilçelerinde başladı. Kar yağışı özellikle Dursunbey ve Bandırma'da etkisini arttırmaya başlarken diğer ilçelerde de hafif şekilde yağışın sürdüğü bildirildi.

        İl genelinde 4 gün etkili olması beklenen kar yağışı sebebi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tüm hazırlıklarını tamamladı.



        KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ...
        Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Belediye ekipleri buzlanmaya karşı kent merkezinde hazır bekletiliyor. Bu arada Tekirdağ'ın Malkara, Şarköy, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

        Kırklareli'nde de kar yağışı başladı.




        ÇANAKKALE BOĞAZI, YOĞUN 'KAR' NEDENİYLE 'GEMİ' GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
        Meteoroloji'nin günler önce Çanakkale için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından kentte, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı.

        Kar yağışıyla Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesi de düştü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 21.45 itibariyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı.

        Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.




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