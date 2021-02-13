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    • Yaşam
    • 13.02.2021 22:43
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    • 13.02.2021 22:47
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    yağışı nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

    Son dakika haberi... Ülke genelinde beklenen yağışı başladı. 'nda kar yağışı ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkilerken boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

    AA
    Gemi geçişlerine kar engeli

    Ülke genelinde beklenen yağışı başladı.

    ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN YAĞIŞ
    'nda kar yağışı ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

    GEMİ GEÇİŞLERİ KAPATILDI
    nce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

    Kar yağışı ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

    Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

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