14 Şubat Sevgililer Günü gelip çattı. Dünya genelinde milyarlarca kişinin kutlayacağı Sevgililer Gününe dair tüm bilgiler araştırılıyor. Koronavirüs pandemisiyle nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda bu yıl tüm dünyada bu özel gün öncekilerden farklı kutlanacak. Peki, Sevgililer Günü neden ve nasıl ortaya çıktı? 14 Şubat Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? İşte tarihçesi...

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat'ta kutlanıyor. Birçok ülkede kutlanan bu özel günün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.