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    • Yaşam
    • 13.02.2021 20:24
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    • 13.02.2021 20:25
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    Fırtına deniz ulaşımını vurdu! ve 'da feribot seferleri iptal edildi

    Son dakika haberleri... Yurt genelinde etkili olan fırtına deniz ulaşımını da vurdu. 'nin 'ndeki ve ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

    Feribot seferlerine fırtına engeli

    Yurt genelinde etkili olan fırtına deniz ulaşımını da vurdu.

    YARIN YAPILACAK SEFERLER İPTAL
    Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan firması, 'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle - ve - hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    "15-16 ŞUBAT..."
    Yapılan açıklamada, "İlimizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, pazartesi ve salı günleri de devam edecektir. 15 Şubat Pazartesi ve 16 Şubat Salı günleri de ada hatlarında sefer olasılığı bir hayli düşüktür. Yolculuk planlamanızı buna göre yapmanızı önemle rica ederiz" denildi.

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    Haberler Yaşam Fırtına deniz ulaşımını vurdu! Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferleri iptal edildi