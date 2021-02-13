İki genç kadın kolları sıvadı! Baba mesleğini yapıyorlar

Arhavi ilçesinde 20 metrekare dükkan açan Kübra- Melda Çelenk kardeşler 'erkek işi 'söylemlerine aldırmadan balık ayıklıyor, ekmek paralarını kazanıyor.
20 yıldır balıkçılık yapan babasının desteği ile bu işe atıldıklarını söyleyen Kübra Çelenk, "Babam bizi teşvik etti. Balıkları babam temin ediyor, biz de satışını yapıyoruz. 2 aydır çok güzel devam ediyoruz.
İlk başta bizi görenler çok şaşırdı, daha sonra alışmaya başladılar. Buradan geçen bayanlar bizi alkışladılar, tebrik ettiler. Bu da bizi teşvik etti.
Balığı da sevmezdim ama bu işe girdikten sonra hoşuma gitti.