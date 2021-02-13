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    • 13.02.2021 10:01
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    Yolcu otobüsünde iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Tüm yolcular karantinaya alındı

    'de kontrol noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsündeki 2 yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine tüm yolcular ve 2 şoför karantinaya alındı. İki yolcuya ve otobüs firmasına ise dört bin ellişer lira para cezası kesildi.

    DHA
    Yolcu otobüsü durduruldu! Herkes karantinaya alındı

    Artvin'den Antalya'ya giden Resul Özdemir yönetimindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsü, saat 04.30 sıralarında Samsun- Kırıkkale karayolunun Balışeyh ilçesi mevkiinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan jandarma kontrol noktasında durduruldu.

    2 YOLCUNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
    Otobüsteki yolcularda HES kodu sorgulaması yapıldı. 2 yolcunun sistemde koronavirüs testinin pozitif olduğu görüldü.

    31 KİŞİYE DAHA TEST YAPILDI
    Bunun üzerine Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezi ekipleri kontrolünde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 29'u yolcu toplam 31 kişiye koronovirüs testi yapıldı.

    HERKES KARANTİNAYA ALINDI
    Test işleminin ardından da 31 kişi, Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı.

        DÖRT BİN ELLİŞER LİRA CEZA KESİLDİ
        İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 yolcuya ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer TL para cezası uygulandı.
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