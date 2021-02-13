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    • 13.02.2021 20:37
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    'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji 'dikkatli ve temkinli olun' diyerek uyardı! 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

    'nden yapılan son dakika açıklamasına göre kar yağışı pazar günü öğlen saatlerinden sonra etkisini gösterecek. Vatandaşlardan buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Öte yandan 'da pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte haberin detayları ve geneli 5 günlük hava durumu tahmini...

    takvim.com.tr
    İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hafta sonu pazar öğlen saatlerinden sonra etkisini artırarak yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15.02.2021) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması bekleniliyor.



    Başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.



        İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
        İstanbul'da beklenen şiddetli kar yağışı bu gece itibarı ile şehir genelinde etkisini gösterecek. MGM, yağışlar için saat verirken kar yağışının 6 gün süreceğini bildirmişti. Ama son gelen bilgilere göre bu tahmin değişti.



        Meteoroloji tahmin haritasında da görüldüğü gibi dün yaptığı uyarılarda kar yağışının 6 gün boyunca devam edeceğini, bu gece başlayacak yağışın cuma günü İstanbul'u terk edeceğini duyurmuştu.




        İŞTE YENİ TAHMİN
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son geçen bilgilere göre ise, kar yağışı tahmini değişti. Pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, çarşamba yağışlar azalıyor. Kar yağışı perşembe günü ise Marmara Bölgesi'ni terk ediyor.



            PAZAR




            PAZARTESİ



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                Haberler Yaşam İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji 'dikkatli ve temkinli olun' diyerek uyardı! 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU