Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.02.2021 01:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2021 01:10
    ABONE OL

    'ndan 'ne özel indirim sürprizi

    'ndan çiftler için 'ne özel bir kampanya geldi. THY internet sitesinde yer alan açıklamada, "13-16 Şubat tarihleri arasında, İstanbul’dan yurt dışına gerçekleştireceğiniz 2 kişilik Economy Class uçuşlarda yüzde 50’ye varan indirimlerden faydalanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

    THY'den 'Sevgililer Günü' sürprizi

    'ndan çiftler için 'ne özel bir kampanya geldi.

    YÜZDE 50 İNDİRİM
    THY, Sevgililer Günü'ne özel çift kişilik uçuşlarda yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başlattı.

    THY internet sitesinde yer alan açıklamada, "13-16 Şubat tarihleri arasında, İstanbul'dan yurt dışına gerçekleştireceğiniz 2 kişilik Economy Class uçuşlarda yüzde 50'ye varan indirimlerden faydalanabilirsiniz. Kiev, Podgorica, Tokyo, Phuket, Dubai, Barselona, Paris, Cape Town, Kazablanka, Venedik, Prag , Miami ve daha fazla noktaya Sevgililer Günü'ne özel avantajlarla uçun." ifadeleri kullanıldı.

    Kampanyanın 13 Şubat 2021 - 16 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Nisan 2021 - 31 Aralık 2021 arasında olan biletler için geçerli olacağı belirtildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Türk Hava Yolları'ndan Sevgililer Günü'ne özel indirim sürprizi