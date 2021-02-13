Türk Hava Yolları'ndan çiftler için Sevgililer Günü'ne özel bir kampanya geldi.

YÜZDE 50 İNDİRİM

THY, Sevgililer Günü'ne özel çift kişilik uçuşlarda yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başlattı.

THY internet sitesinde yer alan açıklamada, "13-16 Şubat tarihleri arasında, İstanbul'dan yurt dışına gerçekleştireceğiniz 2 kişilik Economy Class uçuşlarda yüzde 50'ye varan indirimlerden faydalanabilirsiniz. Kiev, Podgorica, Tokyo, Phuket, Dubai, Barselona, Paris, Cape Town, Kazablanka, Venedik, Prag , Miami ve daha fazla noktaya Sevgililer Günü'ne özel avantajlarla uçun." ifadeleri kullanıldı.

Kampanyanın 13 Şubat 2021 - 16 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Nisan 2021 - 31 Aralık 2021 arasında olan biletler için geçerli olacağı belirtildi.