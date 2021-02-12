Türkiye'ye 1997'de geldikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde turizm eğitimi alan ve 2008'de ülkesine tur düzenleyen bir şirket kuran Kübalı Blanca Nieves Garcia Cruz, sevgili tuzağının kurbanı oldu. Kendisine anneannesinden miras kalan Talimhane'deki 5 katlı binayı Küba Kültür Merkezi'ne dönüştüren turizmci kadın, bankalara olan borcunu ödeyemeyince devreye sevgilisi Hamdusena A. (39) girdi. Hamdusena A., sevgilisini borçtan kurtaracağını söyleyerek önce mirasına ortak oldu. Ardından 'Sadece aileme göstereceğim. Formaliteden imzalattım' dediği senedi icraya koyarak kültür merkezi binasını elinden almaya çalıştı. 17 yıla kadar hapsi istenen Hamdusena A.'nın kadının gözü önünde yaktığı senedin sahte olduğu, gerçek senedin icraya verildiği ortaya çıktı.
DİLEK YAMAN DEMİR
DİLEK YAMAN DEMİR