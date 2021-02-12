İlçede sokak hayvanlarını besleyen Çiğdem Mavili, Çeltikçi mevkiinde dağlık alanda onlarca köpeğin ölüme terk edildiği bilgisi üzerine arkadaşlarıyla bölgeye gitti. Mavili, boş arazide 60'ı yavru yaklaşık 70 köpekle karşılaştı.
Yavrulardan 7'sinin telef olduğu, diğerlerinin de açlık ve bakımsızlık nedeniyle ölmek üzere olduğu belirlendi. Hayvanseverler, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'ncu Bölge Müdürlüğü Ankara Şubesi ekipleri de alanda inceleme yaptı.