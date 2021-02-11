Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre dükkanlara da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangının ardından içeride herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.