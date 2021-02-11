SON DAKİKA: Gece yarısı alkollü sürücü dehşeti! Kullandığı otomobil takla attı: 3'ü çocuk 4 yaralı





EŞİ VE ÜÇ ÇOCUĞU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. Sürücü Kaan G.B. kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki eşi ile üç çocuğu yaralandı. Yaralılara ilk müdahale polis kontrol noktasında bulunan polis ekipleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.