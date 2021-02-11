

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen TIR'da sıkışan Celal Candan'a ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken, polis ve jandarma ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Bursa Çevre Yolu, Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından ulaşılan Celil Candan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.