Olay, saat 23.30 sıralarında Gürsu ilçesi, Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bursa'dan Eskişehir istikametine seyir halinde olan Celil Candan idaresindeki 16 YZ 974 plakalı kum yüklü TIR, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR aynı istikamette seyreden İbrahim Halil Karar yönetimindeki 14 EV 741 plakalı trafo yüklü vince çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan TIR bariyerlere çarparak yan yatarken, kontrolden çıkan vinç ise refüje çarparak karşı yola geçti.
Sürücü Celil Candan, kazanın ardından yan yatarak hurdaya dönen TIR'da sıkıştı. TIR'ın dorsesindeki kumun yola saçılması nedeniyle karayolu kısmen ulaşıma kapandı.