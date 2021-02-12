SON DAKİKA: İstanbul'da yoğun kar alarmı! Uzmanlardan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kritik uyarı

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oluyor. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü kentte, kar yağışı başladı.
Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili oluyor.
Kentte Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu tarafında da yoğun sis oluştu.
İstanbul'da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle açıklandı:
Bugün parçalı bulutlu en düşük 2 en yüksek 4 derece
Cumartesi bulutlu en düşük eksi 2 en yüksek 4 derece
Pazar kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 0 derece
Pazartesi kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 2 derece
Salı kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece
Çarşamba kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece
Perşembe kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 1 derece
Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
"KISITLAMA UZATILMALI"
Uzmanlardan ise flaş uyarılar gelmeye devam ediyor. Milliyet'in haberine göre, İstanbul'u vurup geçecek kar yağışı hakkında konuşan isimler, sokağa çıkma kısıtlamasının pazartesi ve salı gününe kadar uzatılması gerektiği fikrinde.
MERKEZ'DE 5-10 SANTİM
Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar akşam saatlerinde yağacak karın pazartesi ve salı günü daha kuvvetli olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:
2 GÜN DAHA KARANTİNA
"Çarşamba günü bizim üzerimizdeki sistemden kopuyor. Buna CUT-OFF diyoruz. Böyle olunca çarşambadan sonra sistemin beslenmesi duruyor. İstanbul'da karın bir metreyi geçeceğini söyleyemeyiz, nereden çıkarıyorlar. İstanbul'un merkezinde iç kesiminde olmaz. Yoğun kar yağışı İstanbul'un Ömerli, Darlık gibi yüksek yerlerinde daha fazla tutar. İstanbul'un içerisinde 5-10 santim olacaksa, bu yüksek yerlerde 1 metreyi bulabilir. O zaman bu kar yavaş yavaş eriyeceği için barajlara büyük etkisi olacaktır. Pazartesi-salı günü de bence koronavirüs karantinası yapılmalı."