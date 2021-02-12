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    • 12.02.2021 11:03
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    SON DAKİKA: İstanbul'da yoğun kar alarmı! Uzmanlardan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kritik uyarı

    Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıların ardından gece saatleri İstanbul genelinde sağanak yağış etkili oldu. Gece yarısı başlayan yağış sabahın erken saatlerine kadar aralıksız devam etti. Sabah saatlerinde ise Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili olduğu bildirildi. Öte yandan uzmanlar kar yağışı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının 2 gün daha uzatılması fikrinde. İşte İstanbul'u esir alacağı bildirilen kar yağışının son dakika detayları.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul'da yoğun kar alarmı!

    İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oluyor. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü kentte, kar yağışı başladı.

    Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili oluyor.

    Kentte Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu tarafında da yoğun sis oluştu.

    İstanbul'da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle açıklandı:

    Bugün parçalı bulutlu en düşük 2 en yüksek 4 derece
    Cumartesi bulutlu en düşük eksi 2 en yüksek 4 derece
    Pazar kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 0 derece
    Pazartesi kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 2 derece
    Salı kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece
    Çarşamba kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece
    Perşembe kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 1 derece
    Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    "KISITLAMA UZATILMALI"
    Uzmanlardan ise flaş uyarılar gelmeye devam ediyor. Milliyet'in haberine göre, İstanbul'u vurup geçecek kar yağışı hakkında konuşan isimler, sokağa çıkma kısıtlamasının pazartesi ve salı gününe kadar uzatılması gerektiği fikrinde.

    MERKEZ'DE 5-10 SANTİM
    Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar akşam saatlerinde yağacak karın pazartesi ve salı günü daha kuvvetli olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

    2 GÜN DAHA KARANTİNA
    "Çarşamba günü bizim üzerimizdeki sistemden kopuyor. Buna CUT-OFF diyoruz. Böyle olunca çarşambadan sonra sistemin beslenmesi duruyor. İstanbul'da karın bir metreyi geçeceğini söyleyemeyiz, nereden çıkarıyorlar. İstanbul'un merkezinde iç kesiminde olmaz. Yoğun kar yağışı İstanbul'un Ömerli, Darlık gibi yüksek yerlerinde daha fazla tutar. İstanbul'un içerisinde 5-10 santim olacaksa, bu yüksek yerlerde 1 metreyi bulabilir. O zaman bu kar yavaş yavaş eriyeceği için barajlara büyük etkisi olacaktır. Pazartesi-salı günü de bence koronavirüs karantinası yapılmalı."

        İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'E ÇIKTI
        Öte yandan İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı bazı bölgelerde etkili olmaya başladı. Kar yağışı ve yağmurun etkisiyle birlikte trafikte de yoğunluk yaşanıyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi.


        İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava Megakent İstanbul'da adeta kapıya dayandı. Yaklaşık 10 gündür bahar havasının etkili olduğu İstanbul'da sıcaklıklar 20 dereceye yakın düşecek.

        Soğuk hava ile birlikte Cumartesi gece saatlerinden itibaren son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı 5 gün boyunca etkili olacak.



        TURUNCU VE KIRMIZI UYARI
        Meteoroloji AKOM da açıklama yaparak hafta sonu beklenen yağışlara karşı uyardı, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, beklenen kar yağışını ilişkin harita paylaşarak turuncu ve kırmızı renkli alanların son yılların en iyi kar yağışını alacağını duyurdu.


        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN BEKLENEN KAR YAĞIŞINA İLİŞKİN YENİ UYARI
        Öte yandan, İstanbul Valiliği de resmi sitesinden bir açıklama yaptı ve İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı aksatmaması için uygulanacak önlemlere ilişkin bilgilendirme yaptı.

            İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

            "İlimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre "14 Şubat 2021 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması beklendiği, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği" bildirilmiştir.

            BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
            Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çanakkkale, Muğla, Erzurum, Muş, Bingöl Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Antalya, Çanakkale ve Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

                Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

                HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

                RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

                KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
                Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

                ÇIĞ UYARISI
                Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

                BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
                MARMARA
                Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatıdan yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

                EDİRNE °C, 5°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
                Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

                KIRKLARELİ °C, 3°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                KOCAELİ °C, 5°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

                EGE
                Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

                A.KARAHİSAR °C, 10°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

                DENİZLİ °C, 15°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

                İZMİR °C, 15°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                MANİSA °C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

                    AKDENİZ
                    Parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

                    ADANA °C, 20°C
                    Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

                    ANTALYA °C, 17°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

                    HATAY °C, 18°C
                    Parçalı bulutlu

                    ISPARTA °C, 14°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

                    İÇ ANADOLU
                    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yağmurlu, zamanla kuzeybatısının yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

                    ANKARA °C, 11°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

                    ÇANKIRI °C, 10°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

                    ESKİŞEHİR °C, 7°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

                    KONYA °C, 14°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    BATI KARADENİZ
                    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

                    BOLU °C, 4°C
                    Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

                    DÜZCE °C, 13°C
                    Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

                    KASTAMONU °C, 9°C
                    Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

                    ZONGULDAK °C, 10°C
                    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                    Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu bölge genelinin yağmurlu akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                    AMASYA °C, 17°C
                    Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

                    RİZE °C, 19°C
                    Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

                    SAMSUN °C, 19°C
                    Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

                    TRABZON °C, 22°C
                    Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

                    DOĞU ANADOLU
                    Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                    ERZİNCAN °C, 14°C
                    Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

                    ERZURUM °C, 9°C
                    Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

                    KARS °C, 9°C
                    Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

                    VAN °C, 7°C
                    Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

                        GÜNEYDOĞU ANADOLU
                        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.

                        DİYARBAKIR °C, 16°C
                        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

                        GAZİANTEP °C, 16°C
                        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

                        SİİRT °C, 17°C
                        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

                        ŞANLIURFA °C, 19°C
                        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

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                        Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da yoğun kar alarmı! Uzmanlardan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kritik uyarı