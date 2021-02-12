SON DAKİKA: İstanbul'da yoğun kar alarmı! Uzmanlardan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kritik uyarı

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatıdan yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu