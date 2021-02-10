Dünya günümüzde yaşadığımız pandeminin benzerini, 1918'de de yaşadı. Yaklaşık 2 yıl süren İspanyol gribi salgınında Sultan Vahdettin'in de hastalığa yakalandığı iddiası ortaya atıldı. Bunu da Hürriyet'in kurucusu Sedat Simavi'nin amcası anılarında yazdı. Bu iddia anı yazısında özet olarak şöyle yer aldı: İzzet Paşa, Sultan Vahdettin'le görüşmeye gelir. Özel kaleminden birisi padişaha durumu arz ederken, eski sadrazam demeyi unutur. Sultan da yeni sadrazam Tevfik Paşa sanıp huzuruna kabul eder.

Yanlarında Lütfi Simavi (1862-1933) de vardır. Vahdettin, İzzet Paşa'yı hiç konuşturmaz, İspanyol gribinden (o zaman nezle diyorlar) dolayı hasta olduğunu söyleyip görüşmeyi kısa keser... Lütfi Simavi, bu anısını "Sultan Reşat Han'ın ve Halefinin Sarayında Gördüklerim" isimli kitabında yazmıştır. Asıl adı İsmail Lütfi olan yazar, sarayda başmabeynci (padişahın insanlarla irtibatını sağlayan kişi) olduğu dönemde tanıklıklarını anlatmıştır. Kardeşi Hamdi Bey'dir.

Onun oğlu da Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'dir.

Padişahın görüşmek istemediği Ahmet İzzet Paşa, 14 Ekim 1918'de Sadrazam oldu. Mondros Mütarekesi onun zamanında imzalandı. İttihatçı liderlerin yurt dışına kaçması sonucu 8 Kasım 1918'de istifa etmek zorunda kaldı ve böylece 20 günlük sadareti sona erdi. Bahsedilen görüşmenin tarihi de 13 Kasım 1918'di. Sultan Vahdettin, kendisinden bir şey istemesin diye Ahmet İzzet Paşa'yı "Hastayım" bahanesiyle atlatmış...