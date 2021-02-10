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    Pandemi 100 yıl önce de vardı: de hastalığı bahane edip istemediği kişilerle görüşme yapmadı

    Dünyayı kasıp kavuran pandemi, 100 yıl önce de insanlığı esir aldı. de hastalığı bahane edip istemediği kişilerle görüşme yapmadı. Bu anıyı da ’nin amcası yazdı.

    TAYFUN ER TAKVIM GAZETESI
    Grip bir hikaye!

    Dünya günümüzde yaşadığımız pandeminin benzerini, 1918'de de yaşadı. Yaklaşık 2 yıl süren İspanyol gribi salgınında Sultan Vahdettin'in de hastalığa yakalandığı iddiası ortaya atıldı. Bunu da Hürriyet'in kurucusu Sedat Simavi'nin amcası anılarında yazdı. Bu iddia anı yazısında özet olarak şöyle yer aldı: İzzet Paşa, Sultan Vahdettin'le görüşmeye gelir. Özel kaleminden birisi padişaha durumu arz ederken, eski sadrazam demeyi unutur. Sultan da yeni sadrazam sanıp huzuruna kabul eder.

    Yanlarında Lütfi Simavi (1862-1933) de vardır. , 'yı hiç konuşturmaz, den (o zaman nezle diyorlar) dolayı hasta olduğunu söyleyip görüşmeyi kısa keser... , bu anısını "Sultan Reşat Han'ın ve Halefinin Sarayında Gördüklerim" isimli kitabında yazmıştır. Asıl adı olan yazar, sarayda başmabeynci (padişahın insanlarla irtibatını sağlayan kişi) olduğu dönemde tanıklıklarını anlatmıştır. Kardeşi Hamdi Bey'dir.

    Onun oğlu da gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'dir.

    Padişahın görüşmek istemediği , 14 Ekim 1918'de Sadrazam oldu. Mondros Mütarekesi onun zamanında imzalandı. İttihatçı liderlerin yurt dışına kaçması sonucu 8 Kasım 1918'de istifa etmek zorunda kaldı ve böylece 20 günlük sadareti sona erdi. Bahsedilen görüşmenin tarihi de 13 Kasım 1918'di. , kendisinden bir şey istemesin diye Ahmet İzzet Paşa'yı "Hastayım" bahanesiyle atlatmış...

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    Haberler Yaşam Pandemi 100 yıl önce de vardı: Sultan Vahdettin de hastalığı bahane edip istemediği kişilerle görüşme yapmadı